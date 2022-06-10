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10 HAZİRAN 2022 CUMA - YIL: 53

Zamlar eridi, maaşlar geçen yılın gerisinde

10 Haziran 2022, Cuma 18:15
Dolar kurundaki yükseliş Türkiye’de reel ücretlerin erimesine yol açtı. Asgari ücretli, memur ve emeklinin bu yıl aldığı zamlı maaşlar, dolar üzerinden hesaplandığına geçen yılki maaşların gerisinde kalıyor.

Geçen yıla göre asgari ücretli 26 dolar, uzman doktor 159, polis 102, öğretmen 77 dolar daha az kazanıyor. İlk toplantısını 1 Aralık’ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dördüncü toplantı sonrasında 16 Aralık’ta bu yıl için asgari ücreti 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlediklerini açıklamıştı. Bu rakam Türk Lirası (TL) bazında yüzde 50’ye yakın bir artış anlamına geliyordu. Ancak kur artışları bu zammın erimesine yol açtı. DW Türkçe’nin haberine göre, memura yılın ilk yarısı için yapılan zam, kur artışıyla havaya uçtu.

Haber Merkezi

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