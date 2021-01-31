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31 OCAK 2021 PAZAR - YIL: 51

'Zamların sorumlusu hükümet'

31 Ocak 2021, Pazar
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Gıdada artan fiyatların sorumlusu esnaf değil uygulanan yanlış tarım politikaları ile siyasÎ iktidardır” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, gıdada artan fiyatların sorumlusunun esnaf değil uygulanan yanlış tarım politikaları ile siyasî iktidar olduğunu söyledi. Gürer, “Gıda enflasyonun sorumlusu olarak esnafı göstermek yaşanan sorunun ya farkına varmamak ya da hedef saptırmaktır” diye konuştu. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 18 yıldır uygulanan yanlış tarım politikalarının bugüne yansıması olan zamların geçici tedbirlerle durağan kılınmak yerine toptan sistemin değiştirilmesi ve tarımda ithalatçı değil, yerli üretimin desteklenmesi ile girdi fiyatların düşürülmesinin sağlanması gerektiğini belirtti. Her yıl tarım alanlarını daraldığına, çiftçi sayısının azaldığına dikkat çeken Gürer, yurt içinde düşen üretimin ya da artan fiyatın karşısına çözüm olarak ithalatı koyan iktidar tarımda yaşanan sorunları gereği gibi görüp çözümcü uygulamalar geliştirmek yerine kamuoyunda algıyı değiştirip her şey güllük gülistanlık, esnaf keyfe keder zam yapıyormuş izlenimi vermeye çalıştığını ve bunun gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Çiftçi borçlarını ödeyemiyor

“Pandemi süreci, kuraklık gibi etkilerin varlığına karşın tarımda esas sorunun daralan ekim alanları ve girdi fiyatlarındaki artış ile borçlanan, üretim yapamaz duruma düşen çiftçinin halidir. Ne yazık ki iktidar bu sorunun yeterince farkında değildir” diyen Gürer, “Fiyat artışında raftaki ürünü satan esnaf sorunun son halkasıdır. İlâç, gübre, tohum, elektrik mazot, yem gibi çiftçi ve besicinin temel giderleri sürekli zamlanırken, gübrede fiyat bir yıl öncesine göre iki kat artarken süreci seyreden bir siyasi iktidar vardır. Öncelikle çiftçi, üretici, besici korunmadığı için üretim aşamasında büyük sıkıntı oluşmuştur. Çiftçi kredi ödeyememektedir. Faizler ile katlayan borçlar hacizler ile tahsil edilmek istenmesi çiftçiyi ekim yapamaz duruma düşürmektedir. Ürününü maliyetine dahi satamayan çiftçiden sonra aracılar, fırsatçılar, ithalcilerin yer aldığı bir el dokunuşu ile esnafa kadar ürün ulaşmaktadır. Ulusal zincir marketleri ise doğrudan üreticiden ürün alabilmektedir. Orada fiyat artışı ise nakliye, fire, girdi fiyatları yansıması olarak açıklanmaktadır” ifadelerini kullandı.

Sorunlar bu şekilde çözülemez

Gürer, “AKP iktidarı fiyat artışlarında gerekçeyi maliyeti yaratan tohum, ilâç, gübre, fide, mazot, yem, elektrik fiyat artışlarında aramaz ve çiftçi borçları bir an önce uzak ara ötelenmez ise sorunlar çözülemez. Yurt dışı ürün fiyatları, yurt içi ürün fiyatlarını geçmiştir. Yurt dışı ithal ürün erişimi fiyat olarak artmaktadır. Sorunu çözümü ithalat değil üretimi artırmak, üretim maliyetlerini düşürmektir. Tarım politikaları değiştirmek, çiftçiye, besiciye doğru ve zamanında destekleri sağlamaktır. Rafta ürün fiyatları üç kat artmasında fırsat ve aracıların etkisi önemlidir. Çözüm esnafa yazılacak ceza ile değil kökten tarıma bakışı değiştirmekle sağlanabilir. Üretim planlaması bu yıl için bir an önce sağlanmalıdır. Sebzede fide fiyatları dahi yüzde 20 civarında artış göstermiştir. Tohum gübre fiyatlarında önemli fiyat artışları vardır. Sorunun temelinden çözüme kavuşması ise siyasî iktidarın yaklaşım ve duruşu ile ilgilidir. Çiftçiyi ezen değil destekleyen, üretimde artış yaratan, çözümü ithal değil yerli üretim artışında arayan bir yaklaşıma hızla dönülmelidir” diye konuştu.

Etiketler: zam, sorumlu, hükümet
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  • Ozer

    31.1.2021 10:24:06

    Zamların nedeni.Fedakar ihtisaslı kadroların karagünler için hazinede muhafaza ettiği likiditenin eritilmesidir.Hazinenin,Merkez Bankasının mahremiyetinin özerkliğinin yitirilmesidir.Korona tedbirleri ile Kayyım fırtınaları kapsamındaki Devlete mal edilen hukuksuz gasplara ses çıkarmayan gamsız devletçilerin,aynıyla muamele görmesidir.Bu güne kadar varlık birarada tutuyordu bizleri,Ama yokluk ve borç Kaderin Sahibinindir o zilleti dilediğinin boynuna geçirir.Boynumuza geçti...Kredi icra takibi belki 1000 yıllık Türk tarihinin zirvesinde aile içi şiddet cinnetlerin ana sebebi.Devlet yetkililerine dua edelim etmesinede,Onlarda Hz Ömer (r.a) gibi bu millet bu yağlı çorbadan içmeden Ben bu çorbayı içmem diyebilmeli...

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