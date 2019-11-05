Zekât yönetiminde dijital teknoloji

Endonezya’da 2019 Dünya Zekât Forumu (WZF) Konferansı başladı. Zekât yönetiminde dijital teknolojilerin kullanılması, zekâtın sosyal refaha katkısı ve farkındalığın arttırılması gibi konular ele alınacak.

Endonezya’da 30 ülkenin katılımıyla 2019 Dünya Zekat Forumu (WZF) Konferansı başladı.

Republika gazetesinin haberine göre, Endonezya Devlet Başkanı Yardımcısı Maruf Amin, Din İşleri Bakanı Fahrul Razi ve Dünya Zekât Forumu Genel Sekreteri Bambang Sudibyo, Bandung kentinde düzenlenen konferansın açılışını yaptı. Amin, burada yaptığı konuşmada, Endonezya’da toplanan zekât oranlarına bakıldığında ülke potansiyeline göre miktarın düşük olduğunu söyledi.

İyi bir zekât yönetimi için dijitale teşvik

Müslümanlar arasında zekât farkındalığının arttırılması gerektiğini vurgulayan Amin, iyi bir zekât yönetimi için de dijital tabanlı teknolojilerin kullanımının teşvik edilmesinin önemine işaret etti.

30 farklı ülkeden yüzlerce temsilci katıldı

WZF Uluslararası Konferansı Başkanı İrfan Syauqi Beik de 30 farklı ülkeden yüzlerce temsilcinin yer aldığı bu konferansın çok önemli olduğunu vurguladı.

Beik, toplantı süresince zekât yönetiminde dijital teknolojinin en iyi şeklide kullanılması, zekâtın sosyal refaha katkısı ve farkındalığının arttırılması gibi konuların görüşüleceğini kaydetti. Konferans, 7 Kasım’a kadar sürecek.