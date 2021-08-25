1 trilyon dolara niye çıkamadık?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin milli geliriyle ilgili güncel verileri paylaşarak miktarı kısa sürede trilyon doların üzerine çıkaracaklarını iddia etti.

Erdoğan’ın iddiasını değerlendiren ekonomist İbrahim Turhan, ‘Ülke ekonomisi düzgün yönetilseydi 2021’de 1 trilyon dolar geliri aşardık’ dedi. Turhan, “Acı gerçek: Türkiye’nin millî gelirinin (gayrisafi yurtiçi hasılasının) dünyanın toplam geliri (küresel üretim) içindeki payı; 2012-2015 yıllarındaki ortalama düzeyi olan yüzde 1,185 oranında sabit tutulabilseydi; 2021’de millî gelirimiz gerçekten 1 trilyon USD’den fazla olacaktı” ifadelerini kullandı.

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