10 dakikada ertelendi

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili davanın ikinci duruşmasından erteleme kararı çıktı. Dava 30 Eylül’e ertelendi.

Erteleme kararı sonrası konuşan Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, “Yargı süreci bu kadar hızlı ilerlerse, Sinan Ateş suikastı davası tarihin en kısa süren siyasi cinayet davası olarak kayıtlara geçecektir” dedi. Euronews Türkçe’nin haberine göre Ayşe Ateş, “Büyük bir karanlık ile mücadele ediyoruz” dedi ve araştırma komisyonu kurulması çağrısını yineledi. Sinan Ateş’in annesi de azmettiricilerin yakalanmasını istediklerini söyledi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 99

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.