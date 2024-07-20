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20 TEMMUZ 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

10 dakikada ertelendi

20 Temmuz 2024, Cumartesi
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili davanın ikinci duruşmasından erteleme kararı çıktı. Dava 30 Eylül’e ertelendi.

Erteleme kararı sonrası konuşan Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, “Yargı süreci bu kadar hızlı ilerlerse, Sinan Ateş suikastı davası tarihin en kısa süren siyasi cinayet davası olarak kayıtlara geçecektir” dedi. Euronews Türkçe’nin haberine göre Ayşe Ateş, “Büyük bir karanlık ile mücadele ediyoruz” dedi ve araştırma komisyonu kurulması çağrısını yineledi. Sinan Ateş’in annesi de azmettiricilerin yakalanmasını istediklerini söyledi.

Haber Merkezi

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