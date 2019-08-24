TÜRKİYE’NİN SURİYE POLİTİKASINI YORUMLAYAN GAZETECİ MURAT YETKİN, “SURİYE’DE ABD İLE RUSYA ARASINDA KALDIK” DEDİ.

DAHA KÖTÜ OLMADAN...

Gazetecİ-yazar Murat Yetkin, Suriye’de gözlem noktasına giden TSK konvoyuna açılan ateşten bugüne yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Yetkin, “Suriye’de ABD ile Rusya arasında kaldık, daha kötü haberler gelmeden yanlıştan dönülmeli” dedi.

TÜRKİYE ZARAR GÖRÜYOR

İdlİb’de yaşanan gelişmeleri de aktaran Yetkin şöyle dedi: “Türkiye 2011’den bu yana içine daldığı Suriye iç savaşında giderek daha fazla ABD ile Rusya arasında kalıyor. Türkiye bu siyasetten zarar görüyor. Zararın neresinden dönülse kârdır. Bu yanlıştan bir an önce dönülmeli.”

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ABD ve Rusya arasında kaldık

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Türkiye’nin Fırat’ın batısında Rusya ve Suriye ile içinde bulunduğu işbirliğinin darbeler almaya başladığını söyleyerek, “Suriye’de ABD ile Rusya arasında kaldık, daha kötü haberler gelmeden yanlıştan dönülmeli” dedi.

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Suriye’de gözlem noktasına giden TSK konvoyuna açılan ateşten bugüne yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

ABD ile Müşterek Görev Gücü kurulmasının adımları atılırken İdlib’de yaşanan gelişmeleri aktaran Yetkin, 19 Ağustos’ta Suriye ordusunun TSK konvoyuyla hareket eden bir sivil aracı vurduğunu hatırlattı.

Millî Savunma Bakanlığı’nın “Üç sivil öldürüldü” duyurusunu hatırlatan Yetkin şunları söyledi: “Doğrusu bu duyuru ileride Türkiye’nin başına iş açabilecek türdendi, çünkü o üç sivili Feylak el-Şam örgütü militanları olduğu öne sürüldü ve yalanlanmadı da. Feylak el-Şam, Suriye’deki Müslüman Kardeşlerin silâhlı kolu olarak bilinen bir örgüt. PKK’yı terörist örgüt listesine almayan Rus hükümetine göreyse Müslüman Kardeşler terörist örgüt sayılıyor; Feylak el-Şam da Müslüman Kardeşlerin YPG’si gibi görülüyor. Türkiye’nin protestolarına Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u cevabı, “teröristleri vurmaya ve bu konuda Suriye hükümetiyle işbirliği yapmaya devam” edecekleri şeklide oldu. Hem Lavrov, hem diğer Rus yetkililer neredeyse her iki günde bir Türkiye’ye yönelik olarak Astana Sürecindeki sözlere bağlı kalmanın öneminden söz eden duyurular yapıyorlar. Yani, Ruslar, Türkiye’yi sözünde durmayıp teröristlere yardımcı olmakla suçluyor.”

Bu yanlıştan bir an önce dönülmeli

T24’ün haberine göre, Murat Yetkin, Türkiye’nin Suriye’deki durumunu şöyle değerlendirdi: “Türkiye 2011’den bu yana içine daldığı Suriye iç savaşında giderek daha fazla ABD ile Rusya arasında kalıyor ve gelişmeler giderek daha kötü haberleri işaret ediyor. Türkiye bu siyasetten zarar görüyor. Zararın neresinden dönülse kârdır. Bu yanlıştan bir an önce dönülmeli.”

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Patriot teklifi geri çekildi

Amerikan yayın kuruluşu CNN, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Trump yönetiminin, Türkiye’ye yapılan Patriot hava savunma sistemi satışı teklifini resmi olarak geri çektiğini bildirdi. Haberde, kararın Türkiye’nin Rus hava savunma sistemi S-400 almasına karşılık “misilleme olduğu” belirtildi. CNN’e konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi “S-400lerin teslim edilmesi durumunda son Patriot teklifimizi geri çekeceğimizi Türkiye’ye mütemadiyen söyledik. Patriot teklifimizin süresi doldu” dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen yıl Aralık ayında, 3.5 milyar dolarlık Raytheon Patriot füze sisteminin Türkiye’ye olası satışına onay verildiğini duyurmuştu. ABD, Rus hava savunma sistemi S-400’lerin teslimatının başlamasına tepki olarak Türkiye’yi F-35 savaş uçağı programından da çıkarmıştı. BBC’nin haberine göre, Lockheed Martin bunun üzerine Türkiye’de üretilen parçaların ABD’de üretilmeye başlanacağını açıklayıp Türk şirketleri üretim zincirinden çıkardı.