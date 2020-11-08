Adana merkezli IŞİD operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü, terör örgütü IŞİD'in eylem ve faaliyetlerine yönelik Adana merkezli operasyonda 19 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü IŞİD'in eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Adana merkezli operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alınırken yaklaşık 500 gram patlayıcı madde, çok sayıda silah ile örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Örgütsel materyallerde yapılan incelemelerde yakalanan zanlıların, milletvekilleri, üst düzey bürokrat ve iş insanları, turist kafileleri ve savcıların kaçırılarak esir alınması, çarşı ve mahalle bekçileri ile polis memurlarına saldırı yapılması ve stratejik öneme sahip yerlere eylem planlaması içerisinde oldukları tespit edildi. AA

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