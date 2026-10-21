Akademisyenler Antep'te İslam'ın evrensel değerlerini konuştu

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "Gaziantep Forum III", yaklaşık 20 ülkeden akademisyen ve uzmanı bir araya getirdi. "İslami Müştereklerden Evrensel Vizyona" temasıyla gerçekleştirilen forumda, İslam dünyasının birlik iradesi ve çağdaş dünyanın sorunları masaya yatırıldı.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin (GİBTÜ) ev sahipliğinde, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde kapılarını açan "Gaziantep Forum III" , dünya genelinden çok sayıda bilim insanını buluşturdu. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ve 3 gün sürecek olan forumun bu yılki ana teması "İslami Müştereklerden Evrensel Vizyona-Yöntemsel Temeller ve Çağdaş Meydan Okumalar" olarak belirlendi.

YÖK Başkanı Özvar’dan birlik ve Gazze vurgusu

Foruma video mesajla katılan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar , İslam dünyasının küresel meselelere çözüm üretme kapasitesinin önemine değindi. Adalet, merhamet ve insan haysiyetini korumanın evrensel sorumluluklar olduğunu belirten Özvar, şu uyarılarda bulundu:

"Kendi arasında müştereklerde buluşamayan bir İslam dünyasının, insanlığa evrensel bir vizyon sunması mümkün değildir. Anlaşmazlıklarımızı müzakere yoluyla çözemediğimizde dünyaya ikna edici bir teklif sunamayız. Gazze, bu sorumluluğun en ağır ve en güncel örneklerinden biridir. İsrail'in uyguladığı soykırıma karşı Filistin halkının haklarını savunmak, İslam dünyasının ortak irade göstermesi gereken hayati bir meseledir."

"Gaziantep’in Ruhu İslam Coğrafyasına İlham Olacak"

Forumun açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Hazırlar , Gaziantep'in tarihi ve kültürel misyonuna dikkat çekerek, "Gaziantep tarihi, medeniyeti ve kardeşliği barındıran bir irfan yurdudur. İnanıyorum ki bu şehrin ruhu İslam coğrafyasına ilham kaynağı olacaktır" dedi.

GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir ise üniversite olarak daha güçlü bir ülke, bütünleşmiş bir ümmet ve daha adil bir dünya vizyonuyla hareket ettiklerini ve bu çapta bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

20 Ülkeden Yoğun Katılım

Eski Fas Başbakanı Sadeddin Osmani , Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı , Gaziantep Valisi Kemal Çeber , Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu gibi önemli isimlerin katıldığı forumun ilk konferansını eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu verdi.

3 gün boyunca oturumlarla devam edecek olan forumda; İngiltere'den Endonezya'ya, Rusya'dan Güney Afrika'ya, Filistin'den Bosna-Hersek'e kadar yaklaşık 20 farklı ülkeden gelen uzmanlar çağdaş dünyanın sorunlarına İslami değerler ekseninde çözümler arayacak.