Akçakale Şehitleri dualarla ebediyete uğurlandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında şehit olan Piyade Teğmen Alyakut, Piyade Sözleşmeli Er Ulupınar ve Piyade Onbaşı Koç'un cenazeleri, toprağa verildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Murat Alyakut'un (32) naaşı, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından hava yoluyla, Kahramanmaraş'a buradan da helallik alınmak üzere Büyüknacar Mahallesi Kadı Obası'ndaki baba ocağına getirildi.

Burada, baba İsmail ve anne Havva Alyakut ile şehidin eşi Gülsüm Alyakut, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin yakınlarını Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek ekipleri teselli etti.

Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, meslektaşlarının omuzlarında Ulu Cami'deki tören alanına getirilerek katafalka konuldu.

Şehidin eşi Gülsüm Alyakut, burada tabuta sarılarak, "Kurban olurum ben senin tabutunu mu görecektim. Seni kalbime sığdıramadım seni buraya nasıl sığdırdılar." diye gözyaşı döktü.

Cenaze namazını kıldırmak üzere tabutun başına gelen şehidin kardeşi Musa Alyakut da insanların hayatları boyunca isimlerinin önüne unvan koyabilmek için maddi manevi çaba sarf ettiklerini söyledi.

Alyakut, kardeşi şehit olduğundan bu yana başta TSK mensupları olmak üzere yetkililerin kendilerini hiç yalnız bırakmadığını belirterek, "Cenab-ı Hak bize öyle bir şey nasip eyledi ki hiç çaba sarf etmeden, gayret etmeden babama şehit babası, anama şehit anası, hanımına şehit eşi, bizlere de şehit abisi olmayı nasip eyledi. Cenab-ı Hak kardeşimi bizlere şefaatçi eylesin." dedi.

Şehidin cenazesi, kardeşi Musa Alyakut'un kıldırdığı cenaze namazının ardından Mahalle Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.​​​​​​​

Vali Coşkun ile beraberindekiler, baba İsmail Alyakut ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.​​​​​​​

Şehit Ulupınar Mersin'de ebedi yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar'ın (22) naaşı ise Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki törenin ardından hava yoluyla Adana'ya, buradan da kara yoluyla cenaze töreninin düzenlendiği Gülnar Hükümet Konağı'nın bahçesine getirildi.

Cenaze namazı öncesinde Ulupınar'ın, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerler için Gülnar ilçesinde düzenlenen bir etkinlikte okuduğu şiir, ses sisteminden dinletildi.

Ulupınar'ın şehitliğe vurgu yaptığı şiirinin okunması sırasında şehidin annesi Şadiye, babası Nebi Ulupınar ve kardeşleri ile katılımcılar gözyaşı döktü.

İl Müftü Yardımcısı Hasan Küçük'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Ayvalı Mahallesi'ndeki şehitliğe defnedildi.

Şehit Piyade Onbaşı Enes Koç ebedi yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Enes Koç (21), ebedi yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Enes Koç için Ataköy 5. Kısım Camisi'nde tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı camiye getirilirken, babası Cemalettin Koç, annesi Emine Koç, dayısı Ahmet Deniz, kardeşleri Taha Yasin ve Mehmet burada taziyeleri kabul etti.

Muharip Gaziler Derneğinin davetlisi olarak Mersin ve Adana'nın kurtuluş yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Türkiye'ye gelen bir grup Azerbaycan askeri de törene katıldı. Azerbaycan askerleri, törende her iki ülkenin bayraklarını ellerinde taşıdı.

İkindi vakti kılınan cenaze namazına, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, İstanbul Merkez Komutanı Tuğgeneral Ahmet Atilla Dündar, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, İstanbul Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile şehidin yakınları katıldı.

Namazın ardından şehit Koç'un naaşı Edirnekapı Şehitliği'nde defnedildi.

Törene, Cumhurbaşkanlığı ve Türk Silahla Kuvvetlerinin yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da çelenk gönderdi.