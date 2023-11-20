AKP: 50+1 istikrarsızlık sebebi

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Cumhurbaşkanı seçiminde uygulanan 50+1 şartına ilişkin açıklamada bulundu.
Sosyal medya hesabından yazan Şahin, “Bu düzenlemenin yürürlüğe girmesinden bugüne siyaset sahnesinde yaşananlar, bu şartın siyaset kurumu ve millet iradesi üzerinde bir baskı unsuru haline geldiğini, siyasetin doğal mecrasını tahrip ettiğini, parçalı ve istikrarsızlığa gebe bir tablo oluşturduğunu gözler önüne sermiştir. En çok oyu alan adayın seçilmesi, seçim yarışının daha rekabetçi, organik, baskılardan ve sunilikten uzak gerçekleşmesini sağlayacak, sonuçları itibarıyla daha sağlıklı ve ülkemizin menfaatine olacaktır” dedi. Haber Merkezi