AKP, damat eliyle yok edilecek

Ahmet Davutoğlu’yla birlikte AKP’den ihraç edilmek üzere olan, partinin kurucularından Ayhan Sefer Üstün, AKP’nin damat eliyle yok edileceğini ileri sürdü.

Gazete Duvar’a konuşan Üstün şunları söyledi: “AK Parti, yüz-yüz elli yıllık bir uğraşın, alın terinin, dâvânın üzerine oturdu. Ama AK Parti’nin mevcut versiyonu bu dâvâyı taşıyamadı. Evlât ve damat uğruna bu dâvâ heba edildi. Dâvâ kimsenin tekelinde değildir. Dâvânın değerlerini savunursanız, onun bayraktarlığını yapabilirsiniz. Oysa ortada savunulacak bir dâvâ bırakmadılar. Aksine, yılların emeğini de damat ve evlat uğruna heba ettiler. Şu anda devlet yönetimi de, bir başbakanlık varmışcasına damat eliyle işletiliyor. Damat şu anda gayriresmî, fiilî başbakandır. İstediği zaman bakanlara, bakan yardımcılarına talimat verebilen, genel müdürleri toplayabilen bir damat var. E bunu bir sistemde ancak başbakan ya da cumhurbaşkanı yapabilir. AKP’nin geleceği damat üzerine bina edildiği için erime başladı.”