AKP, zor yoldan öğreniyor

Gazeteci yazar Murat Yetkin, AKP yönetiminin, “Arap Sokağının” dünyanın en güvenilmez mecralarından biri olduğunu zor yoldan öğrendiğini yazdı.

Gazeteci yazar Murat Yetkin, Suriye ordusunun İdlib’e girmesiyle beklenen ‘göç dalgasını’ değerlendirdi. Önceki gün, kalabalık bir grubun Cilvegözü sınır kapısının karşısındaki Bab-El Hava’dan Türkiye’ye geçmeye çalıştığı görüntülerin sosyal medyada yayılmaya başlaması üzerine Yetkin, “AK Parti yönetimi, bir zamanlar dillerinden düşürmedikleri “Arap Sokağının” dünyanın en değişken, en güvenilmez mecralarından birisi olduğunu zor yoldan öğreniyor” dedi. Yetkin, kişisel internet sitesinde yayınladığı, ‘Erdoğan’a kötü haberler, Erdoğan’dan kötü haberler” başlıklı yazısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rusya ziyaretinden sonra Suriye’nin İdlib vilayetinde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA ENDİŞELİ

Yetkin’in yazısından Türkiye’ye yönelik eleştirilerin olduğu, Erdoğan’ın posterlerinin yakıldığını belirttiği yazısında şunları da yazdı: “Esad, İdlib’e gidecek gibi görünüyor, ama İdlib’teki ‘rejim muhalifleri’ nereye gidecek? Cevabın Türkiye olması Erdoğan’ı da endişeye sevk ediyor; 27 Ağustos’ta Putin’le toplantısında söyledi zaten bir endişesinin de yeni bir göç dalgası olduğunu. Anadolu Ajansı dün (önceki gün), 30 Ağustos’ta Cilvegözü sınır kapısına “Türkiye’ye ya da Avrupa’ya gitmek istiyoruz” diye gelen kitlelerin güvenlik güçlerince “uzaklaştırıldığını” duyurdu. AA ayrıca göstericilerin “Rejimi durdurmayan Rusya’yı” protesto ettiklerini de bildirdi.

BEDELİNİ HEPİMİZ ÖDEYEBİLİRİZ

İdlib’in bazı mahallelerinde Cuma namazı sonrası “Allahuekber” nidalarıyla Erdoğan posterinin yakıldığını gösteren videoların Arap sosyal medya hesaplarından Türk sosyal medya hesaplarına akması ise ne AA, ne diğer Türk haber ajanslarında yer aldı. İddialara göre, yıllardır Türkiye tarafından beslenen “muhalif güçlerden” bazıları Erdoğan’ın Putin’le dondurma yerken şakalaşmalarını “satışa geldikleri” şeklinde algılamışlardı. AKP yönetimi, bir zamanlar dillerinden düşürmedikleri “Arap Sokağının” dünyanın en değişken, en güvenilmez mecralarından birisi olduğunu zor yoldan öğreniyor, ama bedelini hepimiz ödeyebiliriz.”