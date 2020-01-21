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21 OCAK 2020 SALI - YIL: 50

'Âlime saldırı huzura saldırıdır'

21 Ocak 2020, Salı
UMAD Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Ekinci, “İlim adamlarına yönelik bir saldırı aynı zamanda toplumun huzur ve barışına yönelik bir saldırıdır” dedi.

Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Ekinci, UMAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Abdulkerim Çevik’in, iki aile arasındaki husumeti sona erdirmek isterken gerçekleşen bir silahlı saldırıyla vefat ettiğini belirtti.

Ekinci, yaptığı yazılı açıklamada, ilim ve fikir adamlarının toplumları aydınlatan ve onlara doğru istikamet veren kandiller gibi olduğunu aktardı. Ekinci, şunları kaydetti: “İlim adamlarına yönelik bir saldırı aynı zamanda toplumun huzur ve barışına yönelik bir saldırıdır. Bu elim olayın iyi niyetli, hayırlı bir çabadan sonra vuku bulması üzüntümüzü daha da artırmıştır. Hâlbuki ilim ve fikir adamları aynı zamanda akil kişiler olarak toplumun huzur ve iç barışına da katkı verirler. İlim adamlarının barış ve huzur ile ilgili olumlu rollerinin etkilenmemesi en büyük temennimizdir.” 

Dualarla uğurlandı

Bitlis’in Güroymak ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat eden kanaat önderi Abdulkerim Çevik, önceki gün dualarla uğurlandı. Hastanedeki işlemleri sonrası yakınları tarafından teslim alınan Çevik’in cenazesi, Erentepe Mahallesi’ndeki Şeyh Masum Camisi’ne getirildi. Çevik’in cenazesi, İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani’nin kıldırdığı namazın ardından Şeyh Abdurrahman-i Taği Mezarlığı’nda toprağa verildi. Çevik’in cenaze törenine yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Katil zanlısı tutuklandı

Çevik’e yönelik silahlı saldırının ardından yakalanan Y.Ş, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hâkimliğe çıkarılan Y.Ş, “tasarlayarak kasten öldürmek” suçlamasıyla cezaevine gönderildi. 

Taziye yerine akın ediliyor

Şeyh Abdülkerim Çevik’in taziyesi, Bitlis’in Güroymak ilçesi Erentepe Mahallesi’nde bulunan Şeyh Muhammed Hafid Kur’an Kursu’nda kabul edilmeye başlandı. İlçede etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtınaya rağmen gruplar halinde insanlar taziye yerine akın etmeye başladı. Taziyeye gelen vatandaşlar, duydukları üzüntüyü dile getirerek ailesine baş sağlığında bulunuyorlar.

Etiketler: alim, saldırı, huzur
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