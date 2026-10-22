Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya’nın görev süresi doluyor... AYM’de seçim süreci bugün başlıyor

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya'nın görev süresinin 22 Aralık'ta dolacak olması sebebiyle, başkanlık seçimi için süreç bugün başlıyor. Seçimin yapılacağı gün Özkaya tarafından belirlenecek. Üyelerin başkan adayı olabileceği seçimde, 15 üyeden en az 8'inin oyunu alan, Anayasa Mahkemesi’nin yeni başkanı olacak.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya'nın görev süresinin 22 Aralık'ta dolacak olması sebebiyle, başkanlık seçimi için süreç bugün başlıyor. Seçimin yapılacağı gün Özkaya tarafından belirlenecek. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Danıştay üyeliği görevini yürüterken, 18 Aralık 2014'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi, 22 Aralık 2014’te göreve başladı. AYM üyelerinin görevlerini 12 yılla sınırlayan düzenleme kapsamında Özkaya’nın görev süresi 22 Aralık 2026'da dolacak. Yüksek Mahkemenin iç tüzüğü gereği de Başkanın görev süresinin sona ereceği tarihten 2 ay öncesi olan 22 Ekim’de başkanlık seçimi için süreç başlıyor. Seçim işlerini Başkan yürütecek Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nda yapılacak seçim işlerini, Başkan Kadir Özkaya yürütecek ve seçimin yapılacağı yer, gün ve saat, en az 7 gün önceden yazılı olarak AYM üyelerine bildirilecek. Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya, 12 yıllık görev süresinin dolması sebebiyle yeniden aday olamayacak ancak oy kullanabilecek. 15 üyeden en az 8'inin oyunu alan Başkan olacak Mahkeme üyelerinin başkan adayı olabileceği Anayasa Mahkemesi Genel Kurul’unda başkanlık için seçim yapılacak. Önceden resmi adaylık başvurusunun yapılmadığı süreçte, seçim günü de adaylık açıklanabilecek. 4 yıllığına seçilecek Yüksek Mahkeme'nin 15 üyesinden en az 8'inin oyunu alarak salt çoğunluğu sağlayan aday, 4 yıllığına Anayasa Mahkemesi’nin yeni başkanı olacak. Hiçbir adayın yeterli çoğunluğu sağlayamaması halinde ise seçimlere devam edilecek. (ANKA)

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