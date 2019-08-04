Ayrımcılık AYM’den döndü

Anayasa Mahkemesi (AYM), acil, yoğun bakım ve icap nöbeti tutan tüm personele nöbet ücreti ödenirken Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği’nde uzman doktor olarak görev yapan Tevfik İlker Akçam’a nöbet ücreti verilmemesinin ‘ayrımcılık’ olduğuna hükmetti.

Birgün’ün haberine göre Akçam, kendisi ile aynı durumda olan kişilerin açtığı davaların bir kısmının kabul edildiğini ve bu kişilerin de nöbet ücreti aldıklarını, nöbet ücreti ödenmeden nöbet tutturulmasının angarya yasağını da ihlal ettiğini bildirdi. Başvuruyu değerlendiren AYM, Anayasa’nın 10’uncu maddesinde güvence altına alınan ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine hükmederken tazminata ilişkin talebi ise reddetti.

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