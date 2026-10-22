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22 EKİM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Azerbaycan’dan 31 Türk Vatandaşına Giriş Yasağı: Erbakan ve Gergerlioğlu da Listede

22 Ekim 2026, Perşembe 11:26
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, aralarında siyasetçiler, gazeteciler, yazarlar ve ilahiyatçıların da yer aldığı 31 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını "istenmeyen kişi" (persona non grata) ilan ederek ülkeye girişlerini yasakladı.


Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, kararın gerekçesi olarak bu kişilerin sosyal medya ve internet platformlarında Azerbaycan’ın egemenliğine, ulusal güvenliğine ve anayasal düzenine karşı yaptığı açıklamalar gösterildi.

Gerekçe: "Dini radikalizm ve ulusal güvenlik tehdidi"

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, yasak kararının anayasal düzeni hedef alan ve dini nefreti körükleyen söylemlere karşı alındığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Çeşitli sosyal ağlar ve internet platformları aracılığıyla Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliğine, ulusal güvenliğine, anayasal düzenine, halkına ve yönetimine karşı, iktidarın zorla değiştirilmesine, ayrıca dini radikalizm temelinde şiddetin, dini nefretin ve düşmanlığın körüklenmesine yönelik açıklamaları dikkate alınarak, aşağıda belirtilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Azerbaycan Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak 'istenmeyen kişiler' ilan edilmiş ve Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarına girişleri yasaklanmıştır."

Bakanlık, Azerbaycan'a karşı düşmanlığı teşvik eden faaliyetlere karşı benzer tedbirlerin alınmaya devam edeceğini vurguladı.

Listede tanınmış siyasetçiler, gazeteciler ve ilahiyatçılar var

Yayımlanan 31 kişilik listede Türkiye kamuoyunun yakından tanıdığı pek çok isim bulunuyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Yahya Uğraş ve eski Ayasofya Başimamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın listenin başında dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Ayrıca spor yorumcusu Ahmet Çakar, gazeteci-yazarlar Yusuf Kaplan, İsmail Kılıçarslan ve Adem Özköse de ülkeye giriş yasağı getirilen diğer isimler oldu.

Azerbaycan’a Girişi Yasaklanan 31 Kişinin Tam Listesi:

  1. Ahmet Barış İyison
  2. Cem Özyurt
  3. Akın Duru
  4. Dursun Eker
  5. Adem Özköse
  6. Muhammed Emin Yıldırım
  7. Cüneyt Sezer
  8. Serhat Koyuncu
  9. Mikail Ayyıldız
  10. Ahi Aratoğlu
  11. Muharrem Çavuş
  12. Fatih Erbakan
  13. Yahya Uğraş
  14. Aydın Binboğa
  15. Hakkı Eren
  16. Sait Seyitoğlu
  17. Mehmet Boynukalın
  18. Okan Aytaş
  19. Mert Armağan
  20. Yaşar Yavuz
  21. Ahmet Sırrı Arvas
  22. Yusuf Kaplan
  23. Erdinç Teğmen
  24. Ahmet Çakar
  25. Halil Atakan Ay
  26. İsmail Kılıçarslan
  27. Murat Şahin
  28. İrfan Kaya Ülger
  29. Fatin Dağıstanlı
  30. Ömer Ulutaş
  31. Ömer Faruk Gergerlioğlu (ANKA)

Etiketler: Azerbaycan, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, "istenmeyen kişi", "persona non grata"
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