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Bakan Koca: 9 vatandaşımız vefat etti, 37 yaralımız var, 9'unun durumu kritik

23 Şubat 2020, Pazar 15:37
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye-İran sınırındaki depremle ilgili olarak "9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 37 yaralımız var, 9'unun durumu kritik." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: AFAD'ın koordinasyonunda Van'da tüm çalışmalar devam etmekte

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-İran sınırındaki depremle ilgili, "Bütün ilgili kurum ve kuruluşlarımızla, AFAD'ın koordinasyonunda Van'da tüm çalışmalar devam etmekte." dedi.

'Enkaz altında şu anda hiçbir vatandaşımız yok'

Depremde hasar gören Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Enkaz altında şu anda hiçbir vatandaşımız yok. Şu ana kadar bu köye bölgeden 1250 çadır sevk ettik. Özellikle bu gece tedbirlerimizi alıyoruz." dedi.

9 kişi vefat etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye-İran sınırında yaşanan depreme ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu. 

Depremin Van'ın Başkale ilçesini de etkilediğini belirten Koca, paylaşımında, "9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 37 yaralımız var. 25 ambulans, 1 helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibi anında olay yerine intikal etti. Durumu kritik 9 kişi ve diğer yaralılarımız için her türlü çabayı gösteriyoruz." ifadelerine yer verdi. 

Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını vurgulayan Koca, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa diledi. 

'Birkaç köy okulunda ufak çaplı hasar meydana geldi'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İran'da meydana gelen deprem dolayısıyla Başkale ilçesinde yaşamını yitiren vatandaşların olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun öncülüğünde, AFAD'ın gerekli müdahale ve destek çalışmalarına başladığını aktaran Selçuk, şöyle devam etti:

"Biz de bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bize ilk ulaşan bilgilere göre, Başkale, Saray, Gürpınar'daki birkaç köy okulunda ufak çaplı hasar meydana geldi. Onun dışında bölgedeki diğer okullarımızla ilgili bir sıkıntı söz konusu değil. Kesin durum yapılacak çalışmalar sonucunda belirlenecektir. Bu okullarımızda kesin hasar tespiti tamamlanıncaya kadar geçici süreyle taşımalı eğitim gerçekleştireceğiz. Yani eğitimin aksamaması için her türlü tedbiri alıyoruz."

Bakan Selçuk, bir gazetecinin, Van'da depremden etkilenen ilçelerde eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin sorusuna, "Şu anda Başkale'deki eğitim ve öğretim hususunda henüz daha tablo tam netleşmiş değil ama taşımalı eğitim yoluyla biz her türlü tedbirimizi yarın sabahtan itibaren alabiliriz. O konuda bir eksiğimiz olmaz. Bu konuyla ilgili İçişleri Bakanımız ve valimizle temas halindeyiz. Bu konuda aksaklık çıkmaması için ne gerekiyorsa sürdürüyoruz." cevabını verdi.

'Enkaz altında kimse yok'

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ile merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle hasar gören İran sınırındaki mahallelerde incelemelerde bulundu.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkez üssü İran olan ve Başkale'nin Özpınar, Kaşkol, Gelenler ve Güvendik mahallelerinde hasara neden olan depremde Van'da 8 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi. 

Depremin Van'da da büyük ölçüde hissedildiğini belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Biraz önce Çevre Şehircilik İl Müdürümüz, AFAD ve jandarma ekipleriyle havadan bölgeyi inceledik. En çok kaybımızın olduğu Özpınar köyümüze helikopterle indik. An itibarıyla bu köylerimizde enkaz altında kimse bulunmamaktadır. Dört köyümüzde yıkımlar gerçekleşmiş. Özpınar köyümüzde 4'ü çocuk 3 yetişkin, Güvendik köyümüzde 1 kişi yaşamını yitirdi. Toplamda 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, hastaneye sevk edilen ilk bilgilere göre 18 yaralımız mevcut."

Bölgedeki vatandaşların hayvancılıkla uğraştığını, bu nedenle ahır ve ağılların yıkıldığını, hayvanların telef olduğunu aktaran Bilmez, "Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Yaralılar hastaneye ulaştırıldı. Hepimize geçmiş olsun. Vefat edenlere rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Köylülerimiz el birliğiyle birbirine destek olarak bu yaraları sarmaya çalışıyor." diye konuştu.

AFAD depremden etkilenen Başkale ve Saray'a 144 aile tipi çadır gönderdi

AFAD'dan yapılan açıklamada, İran'ın Hoy şehri civarında Türkiye sınırına yakın bölgede saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde bir depremin yaşandığı belirtildi.

Depremin Van'ın Başkale ve Saray ilçelerinde de hissedildiğinin vurgulandığı açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"AFAD'dan 13 arama kurtarma ekibi ile Başkale ilçe jandarma, 112 acil ve UMKE ekipleri olay bölgesine sevk edildi. Van il AFAD lojistik depodan ilk etapta 144 aile tipi çadır olay bölgesine gönderildi. Türk Kızılay ekipleri olay bölgesine sevk edildi."

Deprem bölgesindeki vatandaşların hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi yönünde uyarının yapıldığı açıklamada, şu hususlara dikkat çekildi:

"Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Depremden sonra evler terk edilirken, ortamda herhangi bir doğal gaz kokusu olmaması gerekmektedir. Doğal gaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır."

AA

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