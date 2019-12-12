Basına baskılar devam ediyor

CHP’nin gazeteci kökenli milletvekili Utku Çakırözer, 2020 bütçe görüşmelerinin devam ettiği TBMM Genel Kurulu’nda Türkiye’nin 2019 yılı basın özgürlüğü karnesini açıkladı.

Gazetecilerin 2019 yılına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Basın 16 yılda daha özgür hale geldi” sözleri ile başladığını anımsatan Çakırözer, “Ama tutuklu gazeteci sayısı 16 yılda 10 kat arttı. Sadece 2019 yılında 59 gazeteci 200 yıl hapis cezasına çarptırıldı” ifadelerini kullandı. T24’ün haberine göre, Cumhuriyet ve Sözcü gazeteleri davalarını hatırlatan Çakırözer, “Aynı gazeteciler 2020 yılına haberlerini savunarak giriyor. Birgün gazetesi ve T24 haberleri için suçlanıyor. Artık savcılar akıl dışı suçlamalarına delil bile bulamadıklarını iddianamelerinde itiraf ediyor, iddianameler ‘delil yok itirafnamesi’ haline geldi. Her gün yeni bir susturma yöntemi geliştiriliyor. Gazeteler resmi ilan ambargosu altında. Basın kartı başvuruları tehdit eder gibi bekletiliyor. Cumhurbaşkanı’nın ağzından ‘basın özgürleşti’ diye başladığımız 2019, ne özgürlük yılı oldu ne de reform” dedi.

47 gazeteci cezaevinde

New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi’nin (CPJ) 2019 yılı raporuna göre, mesleki faaliyetlerinden dolayı dünya genelinde 250 gazeteci cezaevinde bulunuyor. Açıklanan raporda, cezaevindeki gazetecilerin sayısının en yüksek olduğu ülkelerin Çin, Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır olduğu belirtildi. Bu ülkeleri Eritre, Vietnam ve İran izliyor. CPJ’nin yayın yönetmeni Elana Beiser tarafından hazırlanan 2019 yılı raporunda, Türkiye’de cezaevindeki gazetecilerin sayısının 47 olduğu kaydedildi. Geçen yıl hapishanedeki gazetecilerin sayısı 68 olarak kaydedilmişti. Cezaevindeki gazetecilerin sayısının düşmesinin, Türkiye’nin “dört yıldır ilk kez dünyanın en çok gazeteci hapseden ülkesi olmadığını” göstermesine rağmen, Türkiye’de “medyanın durumunun iyileşmediği” vurgulandı.