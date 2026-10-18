Başörtüsü yasağına itiraz had aşmak değildir

Azerbaycan’da başörtülü kız çocuklarının okullara alınmamasına yönelik tepkiler sürüyor. Yasağa itiraz etmenin bir ülkenin iç işlerine müdahale değil, temel hak ve özgürlüklerin Savunulması olduğu vurgulanıyor.

Azerbaycan’da başörtülü kız çocuklarının okullara alınmaması tartışmalara neden olmaya devam ediyor. İstanbul Bağımsız Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, yasağa yönelik eleştirilerin bir ülkenin iç işlerine müdahale olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, temel hak ve özgürlüklerin hiçbir devletin yalnızca kendi iç meselesi olmadığını vurguladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski Başbakan Binali Yıldırım’ın Azerbaycan basınına verdiği röportajdaki ifadelerini eleştiren Yeneroğlu, kullanılan dilin başörtüsü yasaklarının acısını yaşamış milyonlarca insanı üzdüğünü belirtti. Yeneroğlu, “Türkiye’nin resmî tutumunu açıklamak da şahsi kanaatini dile getirmek de elbette hakkı olabilir. Fakat kendi kamuoyuna saygı duyan bir dil yerine farklı düşünenlere ‘kimin ne haddine’ diye çıkışmak, itiraz edenleri ‘kötü niyetli’ ilan etmek ve ‘en şiddetli şekilde cezalandırır’ diye konuşmak, demokratik bir anlayışla bağdaşmaz” dedi.

Kardeşlik, yanlıştan dönmeye çağırmaktır

Başörtüsü yasağına karşı çıkmanın insan onuruna ve temel haklara ilişkin meşru bir itiraz olduğunu ifade eden Yeneroğlu, şunları söyledi: “Hiçbir ülkenin vatandaşı, o ülkenin yönetiminin malı değildir. Temel hak ve özgürlükler de hiçbir devletin münhasır iç meselesi değildir. Avrupa Konseyi üyesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf olan Azerbaycan da bu ilkeyi kabul etmiştir. Sayın Yıldırım, Avrupa ülkelerinde Müslümanlara yönelik ayrımcı tutumları geçmişte haklı olarak çok eleştirmiş, Hollanda seçimlerinin ardından da ‘Türkiye ırkçılara ayarı verdi’ demişti. Biz de yıllardır Avrupa’da Türklere ve Müslümanlara yönelik ayrımcılığa ve başörtüsü yasaklarına itiraz ediyoruz. Bütün bunlar haddi aşmak sayılmıyorsa, Bakü’deki bir hak ihlaline itiraz etmek de haddi aşmak sayılamaz. Temel hak ve özgürlükler konusundaki ilkelerimiz, muhatabımız dost veya müttefik olduğunda değişmez. Topluma had bildirmek, bu milletin başbakanlığını yapmış bir devlet adamına yakışmaz. Kardeşlik, yanlış karşısında susmayı değil, kardeşini yanlıştan dönmeye davet etmeyi gerektirir.”

ANKARA - MEHMET KARA