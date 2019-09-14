Bitlis'te 180 kilogram patlayıcı bulundu

Bitlis'in Mutki ilçesinde toprağa gömülü halde 180 kilogram patlayıcı madde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, Mutki'ye bağlı Koyunlu köyü kırsalında faaliyet gösteren PKK mensuplarına ait barınak ve depo alanı olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün gerçekleştirilen operasyonda, PKK'ya ait toprağa gömülü tenekeler içerisine yerleştirilmiş 180 kilogram patlayıcı madde bulunarak yerinde imha edildi. Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla il genelinde operasyonlarını artırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı. AA

Okunma Sayısı: 210

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.