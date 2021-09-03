Cengiz Holding’e vergi ve KDV kıyağı

Cengiz Holding bağlı Eti Bakır şirketine, 1.6 milyar TL yatırım bedeli ile alınan proje kapsamında destek verilmesine ilişkin karar yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır’ın Samsun’da kuracağı 1,6 milyar TL’lik katot bakır ve kimyasal gübre üretim tesisine gümrük vergisi ve KDV muafiyeti dahil birçok destek tanındı. Samsun’da başlangıç tarihi 1 Mart olarak belirtilen katot bakır ve kimyasal gübre üretim tesisinin tevsi ve ürün çeşitlendirme yatırımına proje bazlı devlet desteği sağlanacak. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, sabit yatırım tutarı 1.6 milyar TL olarak belirlenen projenin 4 yılda tamamlanması ve 300 ilave, 20 de nitelikli personel istihdam sağlaması öngörülüyor.

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