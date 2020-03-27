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27 MART 2020 CUMA - YIL: 51

Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan önlemleri açıkladı

27 Mart 2020, Cuma 22:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse karşı alınacak yeni tedbirlerle ilgili açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

- Hiçbir musibetin bizim gücümüzden büyük olmadığı inancıyla Kovid 19 ile mücadelemizi milletimizle birlikte kararlılıkla sürdürüyoruz. Birliğimizi, beraberliğimizi ne kadar güçlü tutarsak bu süreçten o kadar az hasarla çıkarız. Rehavete kapılmayacağız çünkü karşımızdaki tehdit çok ciddidir. Paniğe asla kapılmayacağız.

- İnsanlığın karşı karşıya kaldığı bu krizin üstesinden gelebilmek için daha çok fedakarlık yapmamız gereken bir döneme girdik.

- Hayatın tüm alanlarını kapsayan tedbirlerle hastalık zincirinin bir an önce kırılmasını sağlamayı amaçlıyoruz.

"Üretimin ve ihracatın devamı en önemli önceliğimizdir"

- Ücretli çalışanlardan, esnafa kadar her kesimi kapsayan pek çok ekonomik tedbiri hayata geçirdik. Üretimin ve ihracatın devamı en önemli önceliğimizdir.

- Bu ülkede hiç kimsenin aç kalmasına da, açıkta kalmasına da, mağduriyetine de izin veremeyiz.

- Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı ne kadar güçlü tutarsak Allah'ın izniyle bu süreçten o kadar az hasarla çıkarız. 

"İlaç ve gıda konusunda hiçbir sıkıntımız yok"

- Hamdolsun ilaç ve gıda konusunda hiçbir sıkıntımız yoktur.

- Hem vatandaşlarımızın hem sağlık personelimizin teşhis ve tedaviyle ilgili tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

Alınan tedbirler

Şehirler arası seyahatler valilik iznine bağlanmıştır.

Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni oluşturulacaktır. 

Askerlerimiz 14 gün karantina kuralına uygun şekilde celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacaktır.

Yurtdışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir.

Etiketler: Cumhurbaşkanı Erdoğan
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