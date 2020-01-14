Deprem korkutuyor

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, siyasi rant beklentisinin bir kenara bırakılması gerektiğini söyleyerek, İstanbul’da beklenen deprem için önlem alınması çağrısında bulundu.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim, İstanbul’da beklenen deprem ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sevim’in sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide şu ifadeler yer aldı: “Bu bir çağrıdır... 16 milyonu direkt, 82 milyonu dolaylı olarak ilgilendiren bir çağrı! Sesimize kulak verin! Aziz İstanbul’un 9 ilçesinde tek bir bina bile kalmayacak! 25 milyon ton enkaz oluşacak! İstanbul’daki her 3 yoldan birisi kapanacak! Bakırköy, Fatih, Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Adalar ve Beyoğlu’nda kanalizasyonlar çökecek! Bin 45 atıksu noktası hasar görecek! 463 içmesuyu ve 355 doğalgaz noktası zarar görecek! Her 2 kişiden 1’inin acil durum su ve yiyecek yardımına ihtiyacı olacak! 1 milyon 300 bin kişi, 1 ila 3 hafta arasında çadır kentlerde yaşamak mecburiyetinde kalacak! Evet, Allah korusun olası bir depremin zararlarından bahsediyorum! Anlamak istemeyenler artık anlasın! Duymak istemeyenler artık duysun! Görmek istemeyenler artık görsün! Herkes partizanlığı, kısır çekişmeleri, siyasi rant beklentisini bir kenara bıraksın! Şairin dediği gibi bakın yaklaşıyor yaklaşmakta olan!”

Uzmanlar uyarıyor!

Sevim araştırmalara göre, İstanbul’da 30 yıl içinde 7’den büyük bir deprem meydana gelme ihtimali yüzde 65 olduğunu belirterek, “İstanbul’daki 1 milyon 166 bin konutun 788 bini yani yaklaşık her 4 konuttan 3’ü 99 depreminden önce inşa edilmiş. 7,5 şiddetinden daha büyük bir deprem olması durumunda, 48 bini çok ağır ve ağır olmak üzere tam 242 bin bina orta ve üstü derecede hasar görecek. Yani yaklaşık her 4 binadan 1’i yıkılacak! Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse, rakamlara oranla, 39 ilçeli İstanbul’un 9 ilçesinde tek bir bina bile kalmayacak! 25 milyon ton enkaz oluşacak! Deprem toplanma alanları da ayrı problem. Örneğin Beşiktaş’ta ara sokaklar, Eyüpsultan’da bir benzin istasyonu dahi toplanma alanı olarak belirlenmiş durumda! Kaç insanımız depreme kurban gidecek, kaç eve ateş düşecek bunu bilebilmek zor!” dedi.

Yetkili makamlar önemsemiyor

Sevim 1999 depreminde yaşanan acıları hatırlatarak şunları söyledi: “1999’dan beri icraat makamında olanlar, iş yapacak koltuklarda oturanlar sanal gündemler, başka konular konuşuyor, sorunu çözmüyor/çözemiyor! İstanbul sallanıyor... 16 milyon sallanıyor... Ama yetkili makamlar hissetmiyor, önemsemiyor, vurdumduymaz davranıyor! Deprem hızla yaklaşırken, idareciler riski önlemek yerine durumu idare ediyor! İstanbul için, 16 milyon insanımız için beklenen felaket adım adım geliyor! Bir kez daha uyarıyoruz! 20 yıl geçti. Artık bırakın bıçağın kemiğe dayanmasını, bıçak kemiği bile kesti ve attı! Artık lamı cimi yok! En kötü felaket senaryosuna göre önlem alınmalı, hazırlık yapılmalı, bilgi paylaşımı yapılmalı!”

İstanbul – Yeni Asya