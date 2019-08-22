AB eski bakanı Egemen Bağış’ın Prag büyükelçisi olarak atanabilmesi için agreman istenmesi Dışişleri’ne yapılan siyasÎ atamaları yeniden gündeme getirdi. Bu atamalar “diplomasi de politize edildi” şeklinde yorumlanıyor.

Daha önce AB Bakanlığı görevi yapan Egemen Bağış’ın Türkiye’nin Prag büyükelçisi olarak atanması için agreman yani atama için uygunluk araştırması istenmesi, Dışişleri Bakanlığı’na yapılan siyasî atamalar konusunu yeniden gündeme getirdi. Son dönemde Dışişleri’ne dışardan istisnaî büyükelçi atamalarının arttığı ve kariyer diplomatların arka plana itildiği yönündeki tartışmalar alevleniyor. Egemen Bağış, 17-25 Aralık 2013 yolsuzluk iddiaları soruşturmaları sebebiyle bakanlık görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Bağış, 2015’deki genel seçimlerde milletvekili adayı olmayarak aktif siyasette bir süre yer almamıştı. Son olarak İstanbul’da Süryani kilisesinin temel atma törenine Erdoğan ile birlikte katılan Bağış için Çekya’dan büyükelçilik için agreman istendi. Dışişleri kaynakları bu atamanın bir süredir konuşulan bir konu olduğunu söyleyerek, Bağış’ın Prag büyükelçisi olarak atanmasının planlandığını doğruladı. Türkiye şu anda dünyadaki 243 noktada çeşitli düzeylerde temsil ediliyor. Türkiye’nin yurtdışındaki büyükelçilerinin yaklaşık yüzde 10’unun istisnaî atamalarla yapıldığı tahmin ediliyor. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, emekli Büyükelçi Ahmet Erozan Twitter hesabından yaptığı açıklamada istisnaî büyükelçilerin sayısının 15’i geçtiğini kaydetti.

Bağış ile sınırlı kalmayabilir

DW Türkçe’nin haberine göre, Güz dönemi atamalarıyla ilgili Dışişleri kararnamesinin önümüzdeki aylarda yayımlanması bekleniyor. Bakanlığa yakın güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bundan sonraki istisnaî atamalar Bağış ile sınırlı kalmayabilir. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski bakanlardan Ali Babacan’ın yeni parti kurma hazırlıkları arefesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP’li bazı isimleri yanında tutmak için büyükelçi olarak atayabileceğine işaret ediliyor. İstisnaî büyükelçi atamaları ve Bakanlığın merkez teşkilâtına dışarıdan yapılan görevlendirmeler gerek emekli diplomatlar gerekse muhalefet çevreleri tarafından çeşitli açılardan eleştirilirken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eleştiriler üzerine yaptığı açıklamalarda, atamalarda objektif kriterlere bağlı kaldıklarını vurgulamıştı.