Doğalgaz ucuzmuş!

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP’li Gürsel Tekin’in soru önergesini cevapladı.

Dönmez, “Doğalgazın enflasyon oranları dikkate alındığında olması gerekenden yüzde 15, döviz kurundaki değişim oranları dikkate alındığında ise olması gerekenden yüzde 59 daha ucuz olduğu görülmektedir” dedi. Enerji Bakanı’nın 37 aydır doğalgaz toptan fiyatına indirim yapıldığını söylemesi Gürsel Tekin’i şaşırttı. Tekin, “Bakanın cevabını okuduğumda gözlerime inanamadım. Maliyette en ufak bir artış olduğunda fazlasıyla fiyatlara yansıtanlar, düşüş olduğunda görmezden geliyorlar. Doğalgazdan yüzde 18 KDV ve ÖTV alınıyor. Fiyatın yüzde 25’ini vergiler oluşturuyor. Hem çok yüksek fiyattan satıyorsunuz hem de yüzünüz kızarmadan ucuz diyorsunuz” dedi.

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