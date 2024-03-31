Döviz bürolarına hücum

DÖVİZİN YÜKSELECEĞİNE DAİR BEKLENTİ, PEK ÇOK KİŞİYİ HAREKETE GEÇİRDİ.

Döviz büroları önündeki ekranlardan dövizin iniş ve yükselişini anlık takip edenler, kur düşüşü oluşunca paralarını dövize çeviriyor.

Döviz bürolarının önünde uzun kuyruklar oluşturanların büyük çoğunluğu ise emekliler. gazeteduvar’ın haberine göre, emekliliğine az zaman kaldığını ve ev alabilmek için döviz biriktirdiğini söyleyen Safiye Aktaş, “Lise öğrencisi bir çocuğum var. Eşim de, ben de asgari ücretle çalışıyoruz. Oğlumuzun masrafları artmaya başlayınca biz de dövize yöneldik. Eşimin 90 bin lira borcu olduğu için bir müddet döviz alamamıştım. Şimdi dövizde artış olabilir beklentisiyle ben de, kişisel giderlerimi ödedikten sonra kalan parayla döviz almaya karar verdim. Aslında en güvendiğim yatırım altın ama genel seçimlerden sonra olduğu gibi yerel seçimlerden sonra da yüksek ihtimalle döviz artar” ifadelerini kullandı.

BİRİKİMLERİNİ KORUMAYA ÇALIŞIYOR

Dövize yönelişin sebeplerini değerlendiren Ekonomist Mustafa Sönmez, insanların enflasyondaki tırmanışa karşı birikimlerini korumaya çalıştıklarını söyledi. Sönmez, “Türk lirası faizini yeterli bulmayanlar, faiz oranında artış olmayacağı beklentisiyle dövize yöneliyor. Ancak Merkez Bankası’nın müdahalesi sonucu faiz artışıyla beraber dövize yönelik kısa süreli bir bekleme söz konusu olabilir” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi