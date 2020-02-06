Dünyada çılgınlık rüzgârı esiyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya’dan Yemen ve Suriye’ye dünyanın çeşitli bölgelerinde tırmanan gerilime işaret ederek “bütün dünya üzerinde bir çılgınlık rüzgari esiyor” dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres dünyadaki çatışmaların kontrolü zor ve kestirilemez hale geldiği uyarısında bulundu. DW’nin haberine göre, Türkiye ve Suriye’yi İdlib konusunda uyaran Guterres Libya’da silâh ambargosunun delinmesini skandal olarak niteledi.

Guterres, Libya’dan Yemen ve Suriye’ye dünyanın çeşitli bölgelerinde tırmanan gerilime işaret ederek “Bütün dünya üzerinde bir çılgınlık rüzgârı esiyor” dedi. Guterres bütün krizlerin farklı çıkış noktaları bulunmasına rağmen istikrarsızlığın genel olarak arttığı ve gerilimlerin pamuk ipliğine bağlı olduğu hissinin mevcudiyetine işaret ederek, bu durumun her şeyi çok daha “kestirilemez” ve “kontrol edilemez” hale getirdiğini, yanlış kararlar alma riskini arttırdığını söyledi.

Gerilim yatıştırılmalı

BM Genel Sekreteri, İdlib vilayetinde Suriye ordusunun Türk askerlerine ateş açması sonucu yedisi asker, sekiz kişinin ölümüyle ve Türkiye’nin karşılık vermesiyle tırmanan gerilime de işaret etti. “Türk ve Suriye ordularının birbirini bombalama noktasına gelmesinin son derece endişe verici olduğunu” belirten Guterres, Ankara ve Şam’a “Tamamen kontrolden çıkacak noktaya gelmeden gerilimin yatıştırılması” çağrısı yaptı. Hukukî bağlayıcılığı bulunan BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının “daha mürekkebi kurumadan” göz ardı edildiği şikâyetinde bulunan Guterres, Libya’da barış süreci başlatmak hedefiyle 19 Ocak’ta Berlin’de düzenlenen uluslar arası konferans sonrasında BM silah ambargosunun ihlâline devam edilmesini “skandal” diye nitelendirdi.