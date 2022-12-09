Dünyanın ortak hedefi temel hak ve özgürlükler

10 Aralık tarihinde kutlanan Dünya İnsan Hakları Günü’ne yönelik açıklamalarda bulunan Dr. Kubilay Kavak, küreselleşen dünyada temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasının tüm dünyanın ortak hedefi haline geldiğini söyledi.

“Dünya İnsan Hakları Günü” kapsamında değerlendirmede bulunan Escarus Genel Müdürü Dr. Kubilay Kavak, küreselleşen dünyada temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasının tüm dünyanın ortak hedefi haline geldiğini ifade etti. Dr. Kavak, bütün insanların temel haklara sahip olmasını ve bu hakların korunmasını sağlamak amacıyla her yıl 10 Aralık tarihinde kutlanan Dünya İnsan Hakları Günü’ne yönelik açıklamalarda bulunurken, insan hakları kavramının ırk, ulus, etnik köken, din, dil, cinsiyet veya diğer herhangi bir statüye bakılmaksızın herkesin doğuştan sahip olduğu ve tüm insanlara özgü haklar olarak tanımlandığına dikkat çekti. “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi son 75 yılda, insan haklarının dünya çapında daha fazla tanınmasını ve daha fazla garanti altına alınmasını sağladı” diyen Dr. Kavak, sözlerine şöyle devam etti: “BM tarafından 10 Aralık 1948 tarihinde ilan edilen bildirge, dünyanın her yerinde bulunan insanların sahip olduğu çok çeşitli temel hak ve özgürlükleri belirleyen bir önsözden ve 30 maddeden oluşuyor. Dünyanın tüm bölgelerinden farklı yasal ve kültürel geçmişe sahip temsilciler tarafından hazırlanan bildirge, zamanla devletler ve halkları arasında bir sözleşme olarak kabul edildi. Bildirge ile insan hakları, ülkelerin iç işi ya da uygulaması olmaktan çıktı. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabul edilmesinden bu yana geçen yaklaşık 75 yılda, insan hakları dünya çapında daha fazla tanınır ve daha fazla garanti altına alınır hale geldi. Ancak insan hakları konusundaki ilerlemeler, hak ve eşitlik mücadelesinin bittiği anlamına gelmiyor.”

İnsan hakları ihlallerinde en büyük zararı çocuklar gördü

Tüm ayrımcılık biçimlerine son verilmesinin insan haklarını korumakta hayati önem taşıdığını ifade eden Dr. Kavak, “Tarih boyunca insan hakları ihlaline sebep olan birçok savaş, milyonlarca insanı mağdur etti. Ne yazık ki bu durumdan en büyük zararı çocuklar gördü. İnsanların hayatlarını ve özgürlüklerini tehdit eden savaşlar beraberinde açlık ve yoksulluğu getirirken, insanları göçe yöneltti. Yaşadıkları bölgeden ayrılmak zorunda kalan birçok sığınmacı, temel haklarından mahrum kaldı. Günümüzde insan hakları ihlallerinin başında gelen bir diğer olgu ise ırkçılık ve ayrımcılık. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan insanların etnik köken gözetmeksizin eşit sayılma hakkı, çeşitli ırkçı grupların propagandalarıyla birlikte yok sayılarak insan hakları ihlallerine neden oldu. Buna karşı pek çok farklı milletten insan biraraya gelerek ırkçılığa karşı ortak bir söylem geliştirmeye çalıştı ve temel insan haklarının karşılık bulması için mücadele yürüttü” ifadelerini kullandı.

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