Disk Emekli-Sen Eskişehir Şubesi’nin düzenlediği etkinliğe katılan Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, şunları söyledi:

“Eskişehir’de emeklilerin sayısı 210 bini geçti. Türkiye’de ise 16 milyonu geçti. Bu seçimde, ‘Bu seçimde sarı kartı gösteriyoruz, söyleyecek sözümüz var’ dediniz. Genel Başkanımızın Gebze’deki yaptığı mitingde verdiği bazı rakamlar vardı. O gün verilen rakamlarda Türkiye’de en zengin yüzde 20, tüm kaynakların yüzde 81’ini kullanıyor. En fakir olan yüzde 20 ise ne kadarını kullanıyor? Sadece yüzde 0.5’ini, yani yüzde 1 bile değil. İşte emekliler, onurlu duruşlarıyla bu seçimde kararlarını bildirdiler. Emekliler fazlasını değil, haklarını istiyor. Bundan sonraki süreçte de omuz omuza mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz.”

Eskişehir - anka