En ucuz vatandaşlık sunan üçüncü ülkeyiz

Tüm dünyada birçok ülkede vatandaşlık belirli yatırım programları ile sunuluyor ancak Türkiye, Dünyada bir aileye en ucuz vatandaşlık sunan üçüncü ülke olarak kayıtlarda yerini alıyor.

Dünyada bir aileye en ucuz vatandaşlık sunan üçüncü ülke Türkiye. En ucuz vatandaşlık sunan Antigua ve Barbuda’da bir ailenin bu ada ülkesinin pasaportuna sahip olabilmesi için 140 bin dolar ödemesi yeterli. 2’nci ucuz ülke Dominik. Bir kişinin 200 bin doları ülkede oluşturulan fona yatırması ailesi ile birlikte ülke pasaportuna sahip olmaları için yeterli. Üçüncü sırada ise Türkiye var, ülkemizde halen 250 bin dolarlık gayrimenkul alımı ile vatandaşlık sahibi olunabiliyor. Üstelik bu vatandaşlık hakkı tüm aileye tanınıyor.

Bu ülkeleri biliyor musunuz?

Sözcü’nün haberine göre Türkiye’den vatandaşlık almak, bir Karayip ülkesi olan St. Lucia’dan bile ucuz. Bu adada vatandaşlık için 300 bin dolarlık gayrimenkul satın almak gerekiyor. En ucuz vatandaşlık sahibi olunan 5’inci ülke olan Granada’da aile boyu vatandaşlık için 350 bin dolar yatırım gerekiyor. Türkiye vatandaşlığı almak isteyenlere hizmet veren pek çok global danışmanlık şirketi var. Bu şirketlerin internet sitelerinde TC vatandaşlığı işlemlerinin sorunsuz biçimde başvurudan itibaren 120 gün içinde tamamlandığı ifade ediliyor.

Arap turistlerin konut alımındaki adresi Yomra oldu



Körfez ülkelerinden gelen turistlerin Türkiye'deki ilk adreslerinden biri olan Trabzon'da, son yıllarda konut ve gayrimenkul satışından en büyük payı Yomra ilçesi aldı. İl merkezine 17 kilometre uzaklıktaki 35 bin nüfuslu ilçe, havalimanına 7 kilometre mesafede bulunmasının yanı sıra alışveriş merkezleri ve otellerin de adeta merkezi konumunda yer alıyor. İlçede son 3 yılda 3 bine yakın konut yapıldığı ve bunların yaklaşık 300-350'sini Arap turistlerin aldığı bildirildi. Ayrıca Yomra’da çok sayıda beş yıldızlı otel de bulunuyor.