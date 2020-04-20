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20 NİSAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

#EvdeKalTürkiye, e-gazete'ni ücretsiz oku

20 Nisan 2020, Pazartesi 11:52
Tüm dünyayı etkileyen yeni tip Korona virüsü (COVID-19) ülkemizi de etkiledi. Hastalığın yayılmaması adına gerek uygulanan sokağa çıkma yasakları gerekse insanlarımız evlerinden çıkmamaları gazeteye ulaşılmasında sıkıntı meydana getirdi. Alınan tedbirlere rağmen gazete dağıtımında aksaklıklar aşılamadı.

Haliyle bu durum gazetemizi de olumsuz etkiledi. Bu ortamda, tekrar tekrar vurguladığımız gibi, gazetemize çok daha farklı bir hassasiyetle sahip çıkmamız gerekiyor. Hem basılı, hem de e-gazeteye...

Yeni Asya Medya Grup Pazarlama ve Satış Müdürü Cesim Aydın; gazetesine evden çıkmadan kolaylıkla ulaşmak isteyen herkese yeni bir çağrı yaptıklarını ifade ederek; "Biz de #EvdeKalTürkiye kampanyasına ciddi manada destek vermek adına büyük bir kampanyaya imza atıyoruz. Yeni Asya ailesi olarak #Covid19 tedbirleri kapsamında #Evdekal'an herkese 'bir ay boyunca e-gazete hizmeti'ni ücretsiz hediye ediyoruz. Bu hizmetin herkese ulaşması için Yeni Asya gazetesinde ve Yeni Asya sosyal medya kanallarında duyurularımız başlamış durumda. Vatandaşlarımız konuyla ilgili geniş bilgiyi tanıtım görsellerimizden rahatlıkla edinebilirler" dedi. 

KAMPANYAYA KATILIM NASIL OLACAK?

Peki, "bir ay boyunca e-gazete hizmeti" kampanyasına nasıl katılacaksınız? 

Kampanyaya katılımın çok kolay olduğunu vurgulayan Yeni Asya Medya Grup Pazarlama ve Satış Müdürü Cesim Aydın, "Bunun için www.yeniasya.com.tr/e-gazete linkine tıklayarak üye olmanız gerekiyor. Hiçbir şart olmadan linkten abonelik işlemlerini tamamlayan bütün vatandaşlarımızın 1 ay ücretsiz e-gazete aboneliği hesaplarına otomatik olarak tanımlanmış olacak. Vatandaşlarımız daha geniş bilgi edinmek için Pazarlama departmanımızın kurumsal WhatsApp hattıyla da (0545 599 54 92) iletişim kurabilirler. Kampanyamızın 30 Mayıs'a kadar süreceğini de hatırlatmış olalım" ifadelerini kullandı.

#EvdeKalTürkiye kampanyamıza destek olmak için abone olalım, herkese duyuralım.

1 ay ücretsiz e-gazete aboneliği için:
www.yeniasya.com.tr/e-gazete

Etiketler: yeni asya, e gazete, yeni asya e gazete
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