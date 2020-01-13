Fayton sorunu çözüm bekliyor

Ruam hastalığı dolayısıyla karantinaya alınan Adalar’daki 1.275 at için çözüm arayışları devam ediyor.

İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürütülen çözüm sürecinde hayvanseverler “sıfır atlı fayton” konusunda ısrar ederken, faytoncular ise 35 sembolik faytonla elektrikli fayton teklifi sunuyor. Adalar’daki atlarda ruam hastalığı görülmesinin üzerinden 25 gün geçti. 19 Aralık 2019 tarihinde 1.380 olan at sayısı ruam hastalığı dolayısıyla 1.275’e geriledi. Ruam hastalığı tesbit edilen 105 atın Adalar’da hayatına son verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi karantina altındaki Adalar’da bir taraftan temizlik ve dezenfekte çalışmalarını yürütürken diğer taraftan atlara yem desteği sağlıyor ve yeni karantina barınakları kuruyor. İlgili kurumlar, hayvanseverler ve faytoncular, soruna çözüm bulmak adına düzenlenen toplantılarda bir araya geliyor. Yaşam Nöbeti Aktivisti Doğa Altınsay, sıfır atlı fayton konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden dönüş beklediklerini aktararak, “Faytonların ulaşım aracı olarak kaldırılması kesinleşti. 35 faytonu kapsayan sembolik kısım için haber bekliyoruz. Ayrıca atların ilerleyen süreçte nereye götürüleceklerini de takip ediyoruz.” dedi. AA

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