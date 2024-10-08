Filistin’le ticaret nasıl bu kadar arttı?

Ticaret Bakanlığı’nın raporlarına göre; Türkiye’nin Filistin’le ihracatı 9 ayda 14 kat arttı. 2023’ün ilk 9 ayında 91 milyon 276 bin dolarlık ihracat yaptığımız Filistin’e bu senenin aynı döneminde 571 milyon 186 bin dolarlık ürün satılmış.

İhracat verilerine bakıldığında Filistin’e gönderilen çelik, çimento, demir, deri, elektrik ve elektronik, halı, hazır giyim, kimyevi madde, mücevher gibi malların işgal altındaki bir ülkede nasıl kullanıldığı akıllarda soru işareti bırakıyor. ‘Savaş tüm şiddetiyle devam ederken, bombalanan Filistin nasıl oluyor da bu kadar ticaretini artırabiliyor?’ sorusu yöneltildi. Türkiye’den yapıldığı söylenen ticarete ilişkin Filistin’de ithalat ve ihracat şirketi olan ismini Ebu Hızır olarak açıklayan bir iş insanı KARAR’a konuştu. Hızır, Türkiye’den Filistin varışlı gemilerin seyir halindeyken konteynerleri İsrail’e devrettiklerini söyledi. Haber Merkezi

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