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19 EKİM 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Göçmen teknesi ile sahil güvenlik gemisi çarpıştı: 6 kişi öldü!

19 Ekim 2026, Pazartesi 11:11
Yunanistan'ın Midilli Adası açıklarında, Türkiye'den göçmen taşıyan sürat teknesinin Yunan sahil güvenlik gemisiyle çarpışarak alabora olması sonucu biri bebek 6 kişi can verdi. Olayda sağ kurtulanlar arasında bulunan 37 yaşındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Yunanistan'ın Midilli Adası açıklarında, Türkiye'den göçmen taşıyan sürat teknesinin Yunan sahil güvenlik gemisiyle çarpışarak alabora olması sonucu biri bebek altı kişi vefat etti. Olayda kurtarılan sekiz kişi hastaneye kaldırılırken, sağ kurtulanlar arasında bulunan 37 yaşındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Yunan yetkililerden yapılan açıklamaya göre kaza, Midilli Adası'nın Agrilia bölgesinin yaklaşık 3,5 deniz mili güneyinde meydana geldi. Arama kurtarma ekipleri, olay yerinde dört erkek, bir kadın ve bir bebeğin cansız bedenine ulaştı. Kazadan kurtulan sekiz kişi ise hastaneye kaldırıldı.

İNSAN KAÇAKÇILIĞI ŞÜPHESİYLE GÖZALTI

Yunan makamları, kazadan sağ kurtulan 37 yaşındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını, göçmen kaçakçılığı yaptığı ve tekneyi kullandığı şüphesiyle gözaltına aldı.

Yunanistan Denizcilik Bakanı Vassilis Kikilias, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan can kayıplarından göçmen kaçakçılarını sorumlu tuttu. Kikilias, ilk bulguların sürat teknesinin baş kısmıyla sahil güvenlik gemisinin sol tarafına çarptığını gösterdiğini belirtti.

"TUMUMUZ, SIFIR TOLERANS"

Kikilias, konuyla ilgili şunları kaydetti: "Dün gece Lesvos'un deniz bölgesinde yaşanan trajedi, bizi derin bir üzüntü ve öfkeyle dolduruyor. Altı kişi hayatını kaybetti, bunların arasında bir bebek de var; bu kayıplar, çağdaş insan kaçakçılarının suç eylemleri sebebiyle gerçekleşti. Şimdiye kadarki tüm veriler gösteriyor ki, kaçakçının sürat teknesi, Sahil Güvenlik botunun sol tarafına burun kısmından çarptı. Çarpışmanın tam koşulları soruşturuluyor. Tutumumuz tartışılmaz: Kaçakçılara karşı sıfır tolerans. Bu vicdansız suçlulara, servet biriktirmek uğruna, çaresiz insanları, aileleri ve masum çocukları ölüme sürüklemekten çekinmeyenlere tolerans yanımayacağız." Kazanın kesin sebebinin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (ANKA)

Etiketler: Yunanistan, insan kaçakçılığı, sürat teknesi, sahil güvenlik gemisi, kaza
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