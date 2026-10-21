Halk TV önünde dayanışma mitingi

YENİ Parti’nin çağrısıyla Halk TV İstanbul stüdyosu önünde bir araya gelen emek ve demokrasi güçleri, kayyım atamalarına ve gazetecilerin tutuklanmasına tepki gösterdi. Ortak açıklamayı okuyan DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu, "Halkın haber alma hakkı, emeğimiz, ekmeğimiz kadar kutsaldır" dedi.

İstanbul'da kayyım atamaları ve basın üzerindeki baskılara karşı geniş katılımlı bir dayanışma mitingi düzenlendi. YENİ Parti’nin çağrısıyla, yayını durdurulan ve kayyım atanan Halk TV’nin İstanbul stüdyosu önünde gerçekleştirilen mitinge; DİSK, KESK, TMMOB, İstanbul Tabip Odası ve İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri temsilcileri destek verdi. Kurumlar adına basın açıklamasını gerçekleştiren DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu, tutuklu gazetecilerin isimlerini tek tek sayarak basına yönelik baskıların asıl amacının halkın gerçekleri öğrenmesini engellemek olduğunu vurguladı. Arslanoğlu, "Halkın haber alma hakkı, emeğimiz, ekmeğimiz kadar kutsaldır" dedi. "Basın özgür değilse, ekonominin düzelmesi mümkün değildir" YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel de mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'de basın özgürlüğünün uluslararası endekslerde diğer ülkelere göre geride olduğunu belirterek, "Basın özgür değilse, düşünce özgür değilse, mahkemeler tarafsız değilse, o ülkenin ekonomisinin düzelmesi asla ve asla mümkün değildir" ifadesini kullandı. (ANKA)

Okunma Sayısı: 311

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.