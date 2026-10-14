Halk TV'ye kayyım atandı, siyasiler ve meslek örgütleri tepkili

Halk TV programcısı Deniz Bayramoğlu, kanala saat 05.15'te kayyım atandığını, polisin kanalda arama yaptığını duyurdu. Basın meslek kuruluşları ve siyasiler karara tepki gösterdi.

Halk TV programcısı Deniz Bayramoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 05.15'te Halk TV'ye kayyım atandı. Mali Şube, KOM ve TEM ekipleri kanalda arama yapıyor. Kayyım heyeti yönetimi devraldı" açıklamasını yaptı.

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Butlan lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi mutlu olabilir. Polis, Halk TV'de" ifadesini kullandı. Halk TV'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada polisin Halk TV binasına girdiği, kanala kayyım atandığı ve yayınların durdurulduğu ifade edildi.

İLK TEPKİ ÖZEL'DEN

Halk TV'ye kayyım atanmasına ilk tepki YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Şafak vakti bir televizyon kanalına polis baskını yapıp, kayyım atamak ancak diktatörlerin yapacağı iştir. Maalesef ülkemizi bu hale getirdiler. Millet, fon soygununun hesabının sorulmasını isterken... Ekonomik kriz, geçim derdi, adaletsizlikler ülkemizin her yerinde sürerken... Tam da Türkiye'nin en büyük siyasi davasında savunmanın başlayacağı gün, bunu yaptılar."

"TARİHİN EN BÜYÜK YANILGISI İÇİNDELER"

Açıklamasında belediyelere kayyım atanmasında da değinen Özel, "Belediyelere kayyım atayıp millet iradesine çökenler, şimdi milyonların izlediği Halk TV'ye kayyım atadılar. Çünkü aciz ve korkaklar! Halk TV'nin, basın özgürlüğünün, orada çalışan yüzlerce emekçinin ve ailelerinin yanındayız. Yargıyla siyaseti, kollukla haberciliği, kayyımla millet iradesini terbiye edeceğini sananlar tarihin en büyük yanılgısı içindeler. Türkiye, bu kötülüğü yenecek. Halkımızı bu mücadeleye sonuna kadar sahip çıkmaya davet ediyoruz. Millet kazanacak, darbeciler, vesayetçiler yenilecek" dedi.

"KAYYIM, YÖNETİM TEKNİĞİNE DÖNÜŞTÜ"

Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Kayyım bu ülkede bir yönetim tekniğine dönüştü. Seçimle kazanılamayanı yargı eliyle almak, eleştireni susturmak, geri kalanı korkutmak. Bugün Halk TV'nin izleyicisi olsun olmasın, haber alma hakkı elinden alınan bu milletin tamamıdır. Buna sessiz kalan, sırası geldiğinde kendisi için konuşacak kimse bulamayacak."

"SİZ KAYBEDİYORSUNUZ"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu da Halk TV’ye kayyım atanmasına tepki göstererek, "Halk TV’nin ve basın emekçilerinin yanındayız. Siz kaybediyorsunuz, kaybedeceksiniz" dedi. Kavuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu çabalarınız yolsuzlukları, vurgunları, ülkemizi düşürdüğünüz rezil hali, milletin sefaletini örtemeyecek. Halk TV’nin ve basın emekçilerinin yanındayız. Siz kaybediyorsunuz, kaybedeceksiniz." ifadelerini kullandı.

"KABUL EDİLEMEZ"

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Halk TV’ye kayyım atanmasıyla ilgili olarak, basına yönelik baskıların, gazetecilere gözdağının ve muhalefeti susturma girişimlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Polis baskınıyla Halk TV’ye kayyım ata. Muhalif gazetecileri bir bir gözaltına al, tutukla. Muhalif siyasileri susturmak için her yolu dene. Halk TV’ye kayyım atanmasını kınıyorum. Basına baskı, gazetecilere gözdağı ve muhalefeti susturma girişimleri kabul edilemez. Tüm bunları yapıp sonra da çıkıp 'Adaleti tesis ediyoruz, adil davranıyoruz' yalanlarıyla kamuoyunu kandırıyorsunuz. İktidar hırsınız uğruna bu güzel ülkeye, milletimizin özgürlüklerine ve geleceğine yazık ediyorsunuz."

"DEMOKRASİMİZ ABLUKA ALTINDA"

YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Halk TV İstanbul binası önünde yaptığı açıklamada, "Halk TV abluka altında değil; demokrasimiz, düşünce özgürlüğümüz ve basın özgürlüğümüz abluka altında. Buradan milletimize sesleniyorum: Gelin, hep beraber birbirimize sahip çıkalım" dedi.

"ELEŞTİRİ SUÇ DEĞİL, DEMOKRASİNİN VAZGEÇİLMEZİDİR"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından konu hakkında yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "2026 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye, 180 ülke arasında 163. sırada. Bu tablo, ülkemizde basın özgürlüğünün geldiği noktayı bütün açıklığıyla ortaya koyuyor. Oysa Anayasamızın 28. maddesi son derece açıktır: 'Basın hürdür, sansür edilemez.' Basın özgürlüğü, yalnızca gazetecilerin değil, halkın doğru haber alma hakkının da güvencesidir ve eleştiri suç değil demokrasinin vazgeçilmez bir parçasıdır. En çok izlenen haber kanallarından biri olan Halk TV’ye kayyum atanması, basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yönelik açık bir müdahaledir."

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE AĞIR MÜDAHALE"

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Halk TV'ye kayyım atanmasına, "Halk TV'ye kayyum atanması ve yayınının durdurulması, basın ve ifade özgürlüğüne yönelik ağır bir müdahaledir. Anayasal hakları ve halkın haber alma özgürlüğünü yok sayan bu karar kabul edilemez" ifadeleriyle tepki gösterdi. Halk TV'ye kayyım atanması olayına DİSK Basın-İş, İstanbul Barosu, Ankara Barosu gibi diğer basın meslek kuruluşlarının yanısıra CHP, DEVA, DEM, TİP, TKP'den de tepki açıklamaları geldi. (ANKA)