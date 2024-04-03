Hukukun altını oymanın bedelini ödedi

Belçika’dan De Standaard Türkiye’deki mahalli sonucun değişim için umuda neden olduğunu yazdı:

“Geçen 20 yıl boyunca Erdoğan’ın partisi AKP medyayı, yargıyı ve diğer devlet kurumlarını kendi kontrolü altına aldı. Hukukun üstünlüğünün baskı altında olduğunu söylemek hafif kalır. Ancak Erdoğan ne kadar demokrasi oyununun kurallarını zedelemiş olsa da muhalefet mümkün olmayı sürdürdü. Otokratik lider patlayan enflasyonun, yolsuzluğun, medyanın ve merkez bankasının ele geçirilmesinin, demokratik hukuk devleti prensiplerinin altının oyulmasının bedelini er ya da geç ödedi. (...) Erdoğan cumhurbaşkanlığı tahtında daha bir süre sağlam bir şekilde kalacak. Yerel seçimler de cumhurbaşkanlığı seçimlerinden farklı bir olay. (...) Ancak sonuç değişim için umut yaratıyor.” Haber Merkezi

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