İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den 53 il için meteorolojik uyarı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre 14-16 Ekim tarihleri arasında 48 il için sarı, 5 il için turuncu kodlu uyarı verildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre 14-16 Ekim tarihleri arasında 48 il için sarı, 5 il için turuncu kodlu uyarı verildiğini açıkladı. Çiftçi, özellikle Marmara Bölgesi’nde yağışların yer yer çok kuvvetli olmasının beklendiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, olumsuz hava şartlarına karşı yürütülen hazırlıklara ilişkin açıklama yaptı. Çiftçi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün son değerlendirmelerine göre, 14-16 Ekim tarihlerinde 48 ilimiz için sarı, 5 ilimiz için turuncu kodlu meteorolojik uyarı verilmiştir. Özellikle Marmara Bölgemizde yağışların yer yer çok kuvvetli olması beklenmektedir. Muhtemel olumsuzluklara karşı Afyonkarahisar, Tokat, Muğla, Kütahya ve Eskişehir’den ilave ekip ve ekipman desteği sağlanmıştır. Yarın yoğun yağış beklenen Sakarya ve çevresinde de muhtemel müdahale ihtiyaçları için hazırlıklarımızı tamamladık."

Yaşanan olumsuzluklar sırasında elektrik çarpması sonucu bir kişinin vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendiğini aktaran Çiftçi açıklamasında, "Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tedbir hayat kurtarır. Bu süreçte vatandaşlarımızdan, yetkili kurumlarımızca yapılan açıklama ve yönlendirmelere riayet etmelerini, gerekli tedbirleri almalarını önemle rica ediyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerine yer verdi. (ANKA)