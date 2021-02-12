İçişleri Bakanlığı: 3549 araç, motosiklet ve traktör trafikten men edildi

İçişleri Bakanlığınca 22 bin 881 personelin katılımıyla ülke genelinde eş zamanlı "trafik, motosiklet ve traktör uygulaması" gerçekleştirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde, çalıntı, aranan, ruhsatsız, sahte veya ikiz plakalı traktör ve motosikletlerin yakalanmasına yönelik olarak ülke genelinde dün 7 bin 323 ekip ve 22 bin 881 personelin katılımıyla 4 bin 544 noktada eş zamanlı uygulama yapıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, uygulama neticesinde çalıntı ve aranma kaydı bulunan 90 motosiklet, 74 araç, 10 traktör bulundu, 3 bin 549 araç, motosiklet ve traktör trafikten men edildi.

1165 kişiye adli ve idari işlem yapıldı

Ayrıca 13 bin 650 araç, motosiklet ve traktör için idari para cezası uygulandı. Bu kapsamda 1165 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

Uygulamada aranma kaydı bulunan 639 zanlı yakalanırken, 41 kişi de gözaltına alındı.

Aramalarda çok sayıda silah, kesici ve delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 102 paket kaçak sigara, 2 kilo 662 gram kaçak tütün ve 65 kilogram kaçak çay ele geçirildi.