İHH gönüllüsü bir grup, Yazılı Kanyon'da mahsur kaldı!

Isparta’nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon mevkiinde kaybolan 14 kişilik İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllü grubuna yönelik arama kurtarma çalışması başlatılırken, Isparta Valiliği 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 13 kişinin kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Isparta’nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon mevkisinde kaybolan 14 kişilik İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllü grubuna yönelik arama kurtarma çalışması başlatılırken, Isparta Valiliği 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, sarp arazide mahsur kalan 13 kişinin kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Isparta Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 12.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda, İstanbul’dan Isparta’ya gelen 14 kişilik İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllü grubunun Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon mevkiinde kaybolduğu bildirildi. İhbar üzerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Isparta Belediyesi Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri bölgeye sevk edildi. İnsansız hava aracı (İHA) destekli arama çalışmaları sonucunda grubun bulunduğu yer kısa sürede tespit edildi. Valilik açıklamasında, yürütülen çalışmalar sonucunda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. Sarp ve engebeli arazide mahsur kalan 13 kişinin kurtarılması için çalışmaların titizlikle devam ettiği kaydedildi. ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR Arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla AFAD Başkanlığının koordinasyonunda Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Kastamonu, Konya ve Denizli’den bölgeye ekip gönderildi. Söz konusu illerden toplam 28 personel ve 8 araç bölgede görev yapıyor. Isparta Valiliği, vefat eden kişi için başsağlığı dileklerini iletirken, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.(ANKA)

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