"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 EKİM 2026 SALI - YIL: 57

İktidar yanlış ekonomi politikalarında ısrar ediyor - Türkiye’yi zor günler bekliyor

20 Ekim 2026, Salı 03:18
TBMM’ye sunulan 2027 yılı bütçesini değerlendiren uzmanlar, bütçenin enflasyonu körükleyeceğine dikkat çekerek ülkemizde yoksullaşmanın daha da derinleşeceği ikazında bulundu.

Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, Meclis’e sunulan 2027 yılı bütçe teklifinde, harcama yönünden Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yapılacak bütçe transferlerinde yüzde 66 artış öngörüldüğünü belirterek, bunun 2027 yılında yapılacak olası seçim ve emekli aylıklarına ek artış bağlamında değerlendirilebileceğini ifade etti. Kamu çalışanlarına 2027 yılında verilecek zam için bütçeye konulan ödeneğin ortalama yüzde 24 arttığını kaydeden Yılmaz, “2027 başında memur ve memur emeklilerine yüzde 8,4, işçi emeklilerine ise verilecek artış oranı yüzde 10,5 seviyesinde bekleniyor” dedi.

ENFLASYONA KÖRÜKLE GİDİYOR

Yılmaz, “2027 yılı bütçe hedefleri enflasyon hedefiyle ne kadar uyumlu?” sorusunu şöyle cevapladı: “2027 bütçesinde ortalama TÜFE enflasyonu yüzde 22,5 (yıl sonu yüzde 21), faiz dışı bütçe harcamalarındaki artış yüzde 38,4 seviyesinde programlanmış (hatta 2026 bütçe gerçekleşme tahmini değil, bütçesi alındığında artış oranı yüzde 44’e çıkmakta). Ortalama enflasyon ile faiz dışı harcamalardaki oransal artış farklılaşması yüzde 70,8 gibi beklenenin üzerinde oldukça yüksek bir marjda. Dolayısıyla aslında enflasyon hedefi bütçe harcama ve vergi hedeflerine yansımamış gözükmekte. Bir anlamda bütçe hem harcama hem de vergi yoluyla enflasyona körükle gitmekte.”

“YOKSULLAŞMA DEVAM EDECEK”

Çalışanlara ve emeklilere, hedef enflasyon üzerinden maaş ve aylık artışı yapıldığını anımsatan Yılmaz, “Bu, enflasyonun yüzde 100’lere yakın saptığı bir ortamda (bu yıl hedef enflasyon yüzde 16’ydı, gerçekleşme yüzde 30’un altına düşmeyecek) dönem içinde maaşların ve aylıkların önemli oranda aşınması demek. Bu aşınma söz konusu kesimlerin daha da yoksullaşması anlamına geliyor” dedi. Yılmaz, ekim ayında ÜFE’nin yüzde 2,5 gelmesi durumunda 2027 yılında yeniden değerleme oranının yüzde 27,9 olacağını kaydederek, “Vergi artışının yüzde 36,5 öngörüldüğü bir ortamda yeniden değerleme oranın bazı alanlarda düşürülmesini beklemek iyimser bir yaklaşım olacaktır” diye konuştu.

Ankara - Anka

***

Yatırımcıyı faiz değil hukuk tutar

Yaşanan fon skandalını değerlendiren Prof. Dr. Engin Kara, SPK’nin sorunu 2025 sonunda tespit etmesine rağmen müdahalede geciktiğini belirtti. Kara, “Bilgi vardı, eylem yoktu. Çünkü balon büyürken herkes kazanıyordu” dedi.

Nefes'in haberine göre, Türkiye’de hukuk devletine ilişkin kaygıların yatırımcı güvenini sarstığını belirten Kara, “Bugün Batı’nın gözünde Türkiye önce jeopolitik bir ortak, hukuk devleti ikinci planda. Ama burada bir tuzak var: Batılı hükümetler göz yumabilir, Batılı yatırımcı göz yummaz” dedi. Yabancıların elindeki devlet tahvili ve hisse senetlerinin millî gelire oranının 2012’de yüzde 14,5’ten yüzde 3,3’e gerilediğini, yerli yatırımcıların da son iki yılda yurt dışına yaklaşık 25 milyar dolar aktardığını belirten Kara, “Çünkü yatırımcı faize bakarak gelip gidebilir, ama kalıcı olarak yerleşmek için hukuka bakar. Sonuçta dışarıdan Türkiye, jeopolitik olarak vazgeçilmez ama ekonomik olarak güvenilmeyen bir ülke gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 319
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İktidar yanlış ekonomi politikalarında ısrar ediyor - Türkiye’yi zor günler bekliyor

    Netanyahu'dan Trump'a: Bitirmemiz gereken bir iş var

    İran’dan Fransa, Belçika ve İtalya’ya seyahat uyarısı

    ABD, Fransa'daki vatandaşlarını uyardı

    Trump: Zelenskiy’nin müzakereleri, başka birine devretmesinin zamanı gelmiştir

    SPK Başkanı ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı görevden alındı

    Firmalar krediyle dönmeye çalışıyor

    Anlattığı dersin sınavını yapamayacak mı?

    Gazze’de öğrencilerin can güvenliği yok

    Filistin’le dayanışmaya ara verilemez

    SPK Başkanı Sütcü istifasını, Bakan Yardımcısı Çelik emeklilik dilekçesini sundu

    Gazze’de acı dinmiyor

    Trump’ın yolu yol değil

    Cumhurbaşkanı listeyi yayınlamıyorsa demek ki ucu birilerine dokunuyor

    2027 bütçesinde faize 4 trilyon lira

    Azeri vekilden 28 Şubat’ı hatırlatan sözler

    UEFA'dan FIFA'ya: 42 soruya cevap ver

    Haftanın maçında 3 puan Trabzonspor'un oldu - Beşiktaş, Trabzon'dan eli boş döndü

    Fransa'nın birçok şehrinde kısmi sokağa çıkma yasağı kararı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Azeri vekilden 28 Şubat’ı hatırlatan sözler
    Genel

    2027 bütçesinde faize 4 trilyon lira
    Genel

    Cumhurbaşkanı listeyi yayınlamıyorsa demek ki ucu birilerine dokunuyor
    Genel

    Trump’ın yolu yol değil
    Genel

    Filistin’le dayanışmaya ara verilemez
    Genel

    İktidar yanlış ekonomi politikalarında ısrar ediyor - Türkiye’yi zor günler bekliyor
    Genel

    Gazze’de öğrencilerin can güvenliği yok
    Genel

    SPK Başkanı Sütcü istifasını, Bakan Yardımcısı Çelik emeklilik dilekçesini sundu
    Genel

    Gazze’de acı dinmiyor
    Genel

    SPK Başkanı ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı görevden alındı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.