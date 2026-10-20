İktidar yanlış ekonomi politikalarında ısrar ediyor - Türkiye’yi zor günler bekliyor

TBMM’ye sunulan 2027 yılı bütçesini değerlendiren uzmanlar, bütçenin enflasyonu körükleyeceğine dikkat çekerek ülkemizde yoksullaşmanın daha da derinleşeceği ikazında bulundu.

Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, Meclis’e sunulan 2027 yılı bütçe teklifinde, harcama yönünden Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yapılacak bütçe transferlerinde yüzde 66 artış öngörüldüğünü belirterek, bunun 2027 yılında yapılacak olası seçim ve emekli aylıklarına ek artış bağlamında değerlendirilebileceğini ifade etti. Kamu çalışanlarına 2027 yılında verilecek zam için bütçeye konulan ödeneğin ortalama yüzde 24 arttığını kaydeden Yılmaz, “2027 başında memur ve memur emeklilerine yüzde 8,4, işçi emeklilerine ise verilecek artış oranı yüzde 10,5 seviyesinde bekleniyor” dedi.

ENFLASYONA KÖRÜKLE GİDİYOR

Yılmaz, “2027 yılı bütçe hedefleri enflasyon hedefiyle ne kadar uyumlu?” sorusunu şöyle cevapladı: “2027 bütçesinde ortalama TÜFE enflasyonu yüzde 22,5 (yıl sonu yüzde 21), faiz dışı bütçe harcamalarındaki artış yüzde 38,4 seviyesinde programlanmış (hatta 2026 bütçe gerçekleşme tahmini değil, bütçesi alındığında artış oranı yüzde 44’e çıkmakta). Ortalama enflasyon ile faiz dışı harcamalardaki oransal artış farklılaşması yüzde 70,8 gibi beklenenin üzerinde oldukça yüksek bir marjda. Dolayısıyla aslında enflasyon hedefi bütçe harcama ve vergi hedeflerine yansımamış gözükmekte. Bir anlamda bütçe hem harcama hem de vergi yoluyla enflasyona körükle gitmekte.”

“YOKSULLAŞMA DEVAM EDECEK”

Çalışanlara ve emeklilere, hedef enflasyon üzerinden maaş ve aylık artışı yapıldığını anımsatan Yılmaz, “Bu, enflasyonun yüzde 100’lere yakın saptığı bir ortamda (bu yıl hedef enflasyon yüzde 16’ydı, gerçekleşme yüzde 30’un altına düşmeyecek) dönem içinde maaşların ve aylıkların önemli oranda aşınması demek. Bu aşınma söz konusu kesimlerin daha da yoksullaşması anlamına geliyor” dedi. Yılmaz, ekim ayında ÜFE’nin yüzde 2,5 gelmesi durumunda 2027 yılında yeniden değerleme oranının yüzde 27,9 olacağını kaydederek, “Vergi artışının yüzde 36,5 öngörüldüğü bir ortamda yeniden değerleme oranın bazı alanlarda düşürülmesini beklemek iyimser bir yaklaşım olacaktır” diye konuştu.

Ankara - Anka

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Yatırımcıyı faiz değil hukuk tutar

Yaşanan fon skandalını değerlendiren Prof. Dr. Engin Kara, SPK’nin sorunu 2025 sonunda tespit etmesine rağmen müdahalede geciktiğini belirtti. Kara, “Bilgi vardı, eylem yoktu. Çünkü balon büyürken herkes kazanıyordu” dedi.

Nefes'in haberine göre, Türkiye’de hukuk devletine ilişkin kaygıların yatırımcı güvenini sarstığını belirten Kara, “Bugün Batı’nın gözünde Türkiye önce jeopolitik bir ortak, hukuk devleti ikinci planda. Ama burada bir tuzak var: Batılı hükümetler göz yumabilir, Batılı yatırımcı göz yummaz” dedi. Yabancıların elindeki devlet tahvili ve hisse senetlerinin millî gelire oranının 2012’de yüzde 14,5’ten yüzde 3,3’e gerilediğini, yerli yatırımcıların da son iki yılda yurt dışına yaklaşık 25 milyar dolar aktardığını belirten Kara, “Çünkü yatırımcı faize bakarak gelip gidebilir, ama kalıcı olarak yerleşmek için hukuka bakar. Sonuçta dışarıdan Türkiye, jeopolitik olarak vazgeçilmez ama ekonomik olarak güvenilmeyen bir ülke gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi