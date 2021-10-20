"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 EKİM 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

İlerleme raporu yine gerilemelerle dolu

20 Ekim 2021, Çarşamba 22:30
Avrupa Birliği’nin Türkiye Raporu’nda “Raporlama döneminde demokratik gerileme devam etmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Birliği her yıl yayınladığı Türkiye Raporu ile İletişim ve Strateji Belgeleri’ni yayınladı. Raporda, “Başkanlık Sistemi, parlamentonun yasama ve denetim fonksiyonlarını zayıflattı. Cumhurbaşkanı çok fazla yasama gücüne sahip oldu. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve kararları ile parlamentonun yasama rolünü daha da kısıtladı” değerlendirmesi yapıldı. Raporda, “Olağanüstü Hal (OHAL) Temmuz 2018’de sona ermesine rağmen, hükümet mercilerine olağanüstü yetkiler tanıyan ve olağanüstü halin bazı kısıtlayıcı unsurlarını muhafaza eden bazı yasal hükümler, yasaların bir parçası olmayı sürdürmüş; bu durumun, demokrasi ve temel haklar üzerindeki ciddî etkisi devam etmiştir. (…) Olağanüstü Hal Soruşturma Komisyonu, olağanüstü hal döneminde KHK ile ihraç edilen kamu görevlilerine ilişkin dosya yükünü henüz nihayetlendirememiştir” denildi.

Endişeler devam ediyor

“Yargıda, 2016 yılından başlayarak görülen ciddî gerileme devam etmiştir” denilen raporda, “Özellikle yargının sistematik olarak bağımsızlıktan yoksun olması ve hâkimler ve savcılar üzerindeki aşırı baskı konusundaki endişeler devam etmektedir. Yeni insan hakları eylem planında, yargı bağımsızlığıyla ilgili önemli eksikliklerin hiçbiri ele alınmamaktadır. Özellikle, Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu ve Avrupa Konseyi’nin uzun süredir devam eden tavsiyeleri olarak kuvvetler ayrılığı ilkesine saygıyı iyileştirmek veya Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun yapısı ile üyelerinin seçim sürecini iyileştirmek için hiçbir tedbir öngörülmemiştir” ifadeleri kullanıldı.

İnsan hakları ve temel haklar alanındaki kötüleşmenin devam ettiği söylenen raporda, “Gazetecilerin, yazarların, avukatların, akademisyenlerin, insan hakları savunucularının ve eleştirel seslerin faaliyetlerine getirilen geniş çaplı kısıtlamalar, [bu kişilerin] özgürlüklerini kullanmalarını olumsuz yönde etkilemeye devam etmiş ve otosansüre yol açmıştır. Türkiye’nin, özellikle Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala dâvâlarında, AİHM kararlarını uygulamayı reddetmesi, yargının uluslar arası standartlara ve Avrupa standartlarına bağlılığına ilişkin endişeleri daha da arttırmıştır” denildi.

AİHM içtihadından uzaklaşıldı

Raporda şunlar söylendi: “Bir dizi alanda reform sözü veren yeni insan hakları eylem planı, kritik konuları ele almamaktadır. İfade özgürlüğü konusundaki ciddî gerileme devam etmiştir. Mevzuat ve uygulanması, özellikle ulusal güvenlik ve terörle mücadele hükümleri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne ve diğer uluslar arası standartlara aykırı olmaya ve AİHM içtihadından uzaklaşmaya devam etmiştir. Muhalif seslerinin yayılması ve ifade özgürlüğü, artan baskı ve kısıtlayıcı tedbirlerden olumsuz yönde etkilenmiştir. Gazeteciler, insan hakları savunucuları, avukatlar, yazarlar, muhalif politikacılar, öğrenciler ve sosyal medya kullanıcılarına yönelik ceza dâvâları ve mahkûmiyet kararları devam etmiştir.”

Ankara - Anka

***

AB KRİTERLERİ YERİNE GETİRİLMELİ

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu Avrupa Komisyonu tarafından dün açıklanan 2021 Genişleme Stratejisi ve ülke raporları sonrasında Türkiye raporu hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Zeytinoğlu şunları söyledi: “Türkiye’nin Aday Ülke statüsünün devam ettiğini vurgulamakla birlikte, Komisyon’da Türkiye masasının AB’nin Güney Komşuları ile birlikte aynı müdürlüğe bağlanması gibi gelişmeler Türkiye’nin aday statüsünün göz ardı edildiği ve daha çok bir komşu ülke olarak ele alındığını gösteriyor.” Zeytinoğlu, “Avrupa Komisyonunun Türkiye’nin AB katılım sürecinin hızlanması ve olumlu bir rotaya girmesi için daha fazla sorumluluk üstlenmesini bekliyoruz. Bunun yanında Türkiye olarak üzerimize düşenleri yapmaya ve AB siyasi kriterleri başta olmak üzere üyelik kriterlerin yerine getirmek için çalışmaya kararlılıkla devam etmemiz gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

İstanbul - Yeni Asya

Okunma Sayısı: 230
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ağırlık merkezi Mecliste olacak

    Türkiye'de son 24 saatin salgın tablosu

    AB kriterleri yerine getirilmeli

    İlerleme raporu yine gerilemelerle dolu

    Artık seçim ve hesap vakti

    UNICEF: 10 bin çocuk öldü ya da sakat kaldı

    Suriye’ye geri dönüş güvenli değil

    Raflar ateş gibi olacak

    Enerji krizi fiyatları tetikliyor

    74 fahri Kur’ân kursu öğreticisine yeterlilik belgesi

    Sağlıkta kriz uyarısı

    Rusya’da artan vakalar sebebiyle 1 hafta 'ücretli' tatil ilan edildi

    ABD-Meksika sınırındaki göçmen krizi devam ediyor

    BM uyardı: 2030 planları ikim hedefleriyle örtüşmüyor

    Beyaz Saray, çocukların aşılanmasına ilişkin planını duyurdu

    Van - Tuşba'da peş peşe 2 deprem

    İsrail, Mevlide de saldırdı

    2009’un 100 TL’si 27.5 TL’ye düştü

    Seçilmişleri atanmışlar işten çıkarıyor

    Bayraktar hakkında takipsizlik kararı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Saraydaki 28 Şubatçı inat hukuk tanımıyor
    Ahmet BATTAL

    Tebdil-i kıyafet AKP’lilere dikkat
    Genel

    Ağırlık merkezi Mecliste olacak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Elektromanyetik etkiye duyarlıyız
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ekonomide “Kara Parşembe”
    Süleyman KÖSMENE

    İnsan bekaya âşıktır
    Mikail YAPRAK

    Kıssadan hisseler
    Risale-i Nur'dan

    Medeniyet-i sefihe ile gaflet perdesi kalınlaştı
    Cevher İLHAN

    “Bürokratları tehdit” çarpıtması

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.