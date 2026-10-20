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20 EKİM 2026 SALI - YIL: 57

İliç maden faciasında tutuklu sanık kalmadı!

20 Ekim 2026, Salı 12:08
Erzincan'ın İliç ilçesinde 9 işçinin can verdiği maden faciasına ilişkin davada, tutuklu yargılanan son iki sanık da celse arasında serbest bırakıldı. Karara tepki gösteren mağdur aileler, bu duruma tepki gösterdi.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan facianın adli sürecinde çarpıcı bir gelişme yaşandı. 9 işçinin toprak altında kalarak can verdiği katliama ilişkin davanın 9. duruşması başlarken, celse arasında alınan tahliye kararları duruşmaya damga vurdu. Davada tutuklu olarak yargılanan son 2 kişinin de serbest bırakıldığı açıklandı.

"Katliama Sebebiyet Veren Hiç Kimse Tutuklu Değil"

Duruşmaya verilen ara sırasında sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak adalet çağrısında bulunan, faciada vefat eden maden işçisi Uğur Yıldız’ın kardeşi Duygu Yıldız, karara şu sözlerle isyan etti:

"İki kişi tutukluydu, onlar da serbest bırakılmış. Katliama sebebiyet veren hiç kimse tutuklu değil. Herkes dışarıda, hayatına devam ediyor. Ben bugün Cumhurbaşkanı'na bir hakaret etsem, aynı gün beni gözaltına alırlar. Adalet o kadar hızlı işlerken burada 9 madencinin ölümüne sebebiyet verenler hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam ediyorlar."

"Sesimizi Devlete Değil, Topluma Duyurmak İstiyoruz"

Mahkemenin ve yetkililerin madencileri görmezden geldiğini savunan Yıldız, adaleti toplumun vicdanında aradıklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"9 madenciyi, emekçiyi, toprağı, suyu görmezden geliyorlar. Onlar görmezden geliyor, devletimiz de görmezden geliyor, mahkeme de görmezden geliyor. Hiçbir kıymetimizin, değerimizin olmadığı bir kez daha kanıtlandı. Adalet arıyoruz ve sesleneceğimiz kişi Adalet Bakanlığı değil, devlet yetkilileri değil. Biz topluma sesleniyoruz. Toplum bunu duymazsa, toplum buna itiraz etmezse hepimiz ölmeye, öldürülmeye, yakınlarımızın ölmesine göz yumacağız." (ANKA)

 

 

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