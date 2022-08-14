İSLAM'LA 'OYUN' OLMAZ

Konya'da 5.si düzenlenen İslamî Dayanışma Oyunları hakkındaki tartışmalar artarak devam ediyor. adında “İslamî” kelimesi geçen etkinliklerde İslam'ın prensipleriyle bağdaşmayan görüntüler yoğun tepkiyle karşılanıyor.

İSLAMî ÖLÇÜLERE DUYARSIZLIK

Konya’da “5. İslamî Dayanışma Oyunları” adıyla devam eden spor faaliyetlerinde tesettür başta olmak üzere İslamî ölçü ve prensiplerin açık şekilde ihlal edilmesi ve etkinliğin adındaki “İslami” kelimesiyle de çelişen fâhiş duyarsızlıkların sergilenmesi tepki çekiyor.

KARMA DANS GÖSTERİLERİ

Konya gibi bir şehrimizde düzenlenen etkinliklerde sporculara giydirilen kıyafetlerdeki özensizlik, “başörtüsü altında atlet ve şort” gibi tuhaflık ve çelişkiler, karma dans gösterileri ve benzeri görüntüler İslamî değer ve hassasiyetlere saygısızlık olarak değerlendiriliyor.