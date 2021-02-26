Kanal İstanbul ısrarı riskleri arttırıyor

Dolar kurundaki ani çıkış baskısını kişisel internet sitesinde değerlendiren ekonomist Mahfi Eğilmez, kurun son iki gündeki yükselişinde devletin en üst kademesinden gelen açıklamaların etkili olduğunu belirterek, “Kanal İstanbul yatırımında ısrar edilmesi, rezervler konusunda gerçeklerin görmezden gelinmesi gibi açıklamalar riskleri artırmaya devam ediyor. Riskler artmaya başladığında da kur yükseliyor” dedi.

Eğilmez, kur yükselişinde dış ve iç nedenler olduğunu hatırlatarak, “Şu sıralarda Dolar genel olarak değer kaybettiği halde bizde Dolar kuru yükseldiğine göre göre bu seferki kur yükselişinde genel dış etkenlerin rolü yok demektir” ifadelerini kullandı.

Okunma Sayısı: 167

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.