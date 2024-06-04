Kayseri'de eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: 2 pilot şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan SF-260D tipi eğitim uçağının kaza kırıma uğradığını, iki pilotun şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kayseri'de SF-260D tipi bir eğitim uçağının kaza kırıma uğradığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağının henüz bilinmeyen nedenle kaza kırıma uğradığı belirtildi.

Açıklamada, iki pilotun şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından Kayseri'de şehit olan pilotlar için taziye mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'de eğitim uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot albaylar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kayseri'deki 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından havalanan eğitim uçağının henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğraması sonucu iki pilotun şehit olduğu bildirildi.

Olayın meydana geliş sebebinin kaza kırım ekibinin incelemesi ve idari tahkikatın sonucunda açıklığa kavuşacağı kaydedildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise "Kahraman silah arkadaşlarımız 4 Haziran'da şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." açıklamasını yaptı.

Şehit Pilot Albay Gökhan Özen'in Eskişehir'deki yakınlarına şehadet haberi verildi

Kayseri'de eğitim uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Pilot Albay Gökhan Özen'in acı haberi, Eskişehir'deki babaevine ulaştı.

Yetkililer, şehidin Tepebaşı ilçesi Şeker Mahallesi'nde yaşayan babası Mehmet Yüksel Özen'in evine gelerek, şehadet haberini verdi.

Acı haberi alan şehidin yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı. Komşuları, baba Mehmet Yüksel Özen ve yakınlarına taziyelerini iletti, babaevinin bulunduğu binaya Türk bayrağı asıldı.

Şehidin annesi Zarife Özen'in 1978 yılında vefat ettiği, İzmir'de 9 yaşındaki kızıyla ikamet eden eşi Şeyma Özen'e de şehadet haberinin verildiği öğrenildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı uçak kazasına ilişkin soruşturma başlattı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, iki pilotun şehit olduğu kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi'nde Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağın düşmesine ilişkin adli tıp uzmanlarının olay yerinde incelemeleri sürüyor.

Kazı kırım ekibinin de olay yerinde teknik çalışması devam ediyor.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı da kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağının kaza kırıma uğradığını, iki pilotun şehit olduğunu açıklamıştı.-

Kazanın görgü tanıkları konuştu

Kayseri'de iki pilotun şehit olduğu uçak kazasının görgü tanıkları olayı anlattı.

Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi'nde Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağının düştüğünü gören Ali Kabak, evinde otururken büyük bir gürültü duyduklarını ve duman gördüklerini söyledi.

Yusuf Yavrum ise eğitim uçağının iki gündür çevrede uçtuğunu duyduğunu belirtti.

Bugün de uçuş esnasında bir ses duyduğunu ve uçağın evinin üzerinden geçtiğini dile getiren Yavrum, "O esnada dışarıya çıktığmızda tarlaya düştüğünü gördük. Ses şiddetliydi. Gidip baktım, müdahaleye etmeye çalıştık." dedi.

Eğitim uçağının işçilerin üzerine düşmemesi için yön değiştirdiği iddiası

Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında şehit olan 2 pilotun, tarlada çalışan mevsimlik işçilerin üzerine düşmemesi için uçağın yönünü değiştirdiği iddia edildi.

Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi'nde Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağının düştüğü tarlada çalışan Salih İçer, uçağın düşmeden önce üstlerinden geçip Kayseri merkez yönüne seyrettiğini söyledi.

İçer, şu ifadeleri kullandı:

"Geri geldikten sonra uçak dengesini kaybetti, sesi gitti. Sesi gittikten sonra direkt bize doğru geldi. Herhalde bizi gördü, arkadaşları da fark etti. Düşüşünü gördük. Bizi fark ettiği için yüzüstü aşağı indi. İner inmez zaten patladı. Müdahale edelim dedik, ateş olduğundan müdahale edemedik. Benim düşüncem, bize doğru gelirken bizi fark etti, tarlanın hemen başındaki arabada 5 çocuk vardı, tarlada da 15 eleman vardı. Bize doğru geliyordu, üzerimize gelmesin diye yüzüstü aşağı indi.