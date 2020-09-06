Kıbrıs’la ortak tatbikat başladı

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de hidrokarbon arama çalışmaları konusunda gerginlik sürerken, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs’ın ortaklaşa gerçekleştirdiği tatbikat başladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından, Türk Silâhlı Kuvvetleri (TSK) ile Kuzey Kıbrıs Güvenlik Komutanlığı’nın katılımıyla yapılan tatbikata ilişkin paylaşımda bulundu. Tatbikatın bugün başladığını belirten Oktay, “Doğu Akdeniz’de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte ülkemizin ve KKTC’nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir” dedi. Oktay ayrıca, “Türkiye’yi Antalya Körfezi’ne sıkıştırmaya, Kıbrıs Türk’ünü yok saymaya çalışanlara karşı çelikten irademizin temsili ve Akdeniz’in barış denizi olmasının teminatı olan kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum” ifadesine yer verdi.

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