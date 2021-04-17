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17 NİSAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Kur’ân’ı öğrenmek temel haklardandır

17 Nisan 2021, Cumartesi 01:18
KKTC’de Anayasa Mahkemesi’nin Hizmet Sendikası’nın başvurusu üzerine Din İşleri Komisyonuna verilen hafızlık kursu açma yetkisini iptal etmesi tepki çekti. KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, yeni düzenleme talebi için mahkemenin gerekçeli kararını bekleyeceklerini söyledi.

KKTC - Lefkoşa / Yeni Asya 

KKTC’de Anayasa Mahkemesinin Hizmet Sendikasının başvurusu üzerine Din İşleri Komisyonuna verilen hafızlık kursu açma yetkisinin iptal etmesi tepki çekti. KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:

“Hizmet Sendikası (HİZMET-SEN) 2018 yılında 29/93(55/2017) Din İşleri Değişiklik Yasasının 8B Maddesinin 2. Fıkrasının A Bendinde yer alan “Din Hizmetleri Eğitimi ve Halkla İlişkiler Birimi bünyesinde eğitim işleriyle görevli Bakanlığın izniyle yapılan hafızlık eğitimi kurslarını düzenlemek, sınav yapmak ve başarılı olanlara hafızlık belgesi vermek” şeklinde düzenlenen ve Din İşleri Komisyonuna verilen hafızlık kursu açma yetkisinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştur. Basında yer aldığı gibi, 15.04.2021 tarihinde Anayasa Mahkemesinin Hizmet Sendikasının (HİZMET-SEN) başvurusunu uygun bulduğunu ve iptal ettiğini teyit etmiş bulunmaktayız.

“Konuyla ilgili yeni düzenleme talep ve teşebbüsü için Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararı beklenecektir. Ancak özellikle Ramazan ayında basına yansıyan haberlerin halkımızda son derece ciddî rahatsızlık oluşturduğunu gözlediğimizden açıklama yapmayı elzem bulduk.

İSTEYEN HERKES KUR’ÂN-I KERÎM ÖĞRENEBİLİR

“Yukarıda bahsi geçen iptal kararına gerekçe olarak gösterilen yasalar tahtında Kur’ân eğitiminin devlet tarafından yapılması vurgusu, zaten dinî alandan sorumlu devlet kurumu olarak Din İşleri Başkanlığının ilgili bakanlık ve diğer devlet kurum ve kuruluşlarla Kur’ân öğretimi başta olmak üzere, dini eğitim ve uygulamaları yürütmesinin asıl gerekçesidir.

“Haberde, adeta Kur’ân-ı Kerîm eğitim-öğretiminin askıya alındığı izlenimi oluşturulmaktadır. Öncelikle Yasamıza göre “dileyen her kişiye gerektiğinde Kur’ân-ı Kerîm öğretmek” imamın görev, yetki ve sorumlulukları arasındadır. İsteyen herkes görevlilerimizden Kur’ân-ı Kerîm öğrenebilir.

“Kur’ân-ı Kerîm eğitim-öğretimi ile ilgili düzenleme yetkisi kime ait olursa olsun veya bir düzenleme bulunsun ya da bulunmasın evrensel temel hak ve özgürlükler ve mevcut Anayasamıza göre hiç kimse bir inancın kitabını ve esaslarını öğrenme ve uygulama hürriyetinden mahrum bırakılamaz.”

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