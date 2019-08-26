Lavrov: Suriye ordusu hiçbir ihlal yapmıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus hava güçlerinin destek verdiği Suriye ordusunun Han Şeyhun’daki eylemlerinin, Türkiye ile yapılmış olan hiçbir anlaşmayı ihlal etmediğini söyledi.

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov bir basın toplantısında aldığı soru karşısında, "Han Şeyhun ve çevresindeki alan da dahil olmak üzere İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde yaşananlar gelirsek, desteğimizi alan Suriye ordusu herhangi bir anlaşmayı ihlal etmiyor. Hatırlatmak isterim ki herhangi bir ihlalin söz konusu olmadığını (Rusya) Devlet Başkanı Vladimir Putin defalarca söyledi" dedi.

Lavrov ayrıca, Türkiye’ye İdlib’de ortak devriye çalışması yürütülmesini önerdiklerini, ancak bu hususta şimdilik bir anlaşma sağlanamadığını belirtti.

Lavrov, "Suriye toprakları ve askeri hava üssümüze (Hmeymim) yönelik tehdidi yönelten hedeflere karşı tabii ki saldırılarılar düzenlenecekti" vurgusunu yaptı.