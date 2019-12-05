Mavi Marmara dâvâsı bitmedi

Mavi Marmara’ya düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturma için açılan dosyanın 3. kez kapatılmasına Mavi Marmara Mağdur Avukatları itiraz edecek.

Mavi Marmara’ya üçüncü örtbas

Mavi Marmara Mağdur Avukatları, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılığının, İsrail’in 2010 yılında Gazze Özgürlük Filosundaki Mavi Marmara Gemisi’ne düzenlediği saldırıya ilişkin soruşturmanın başlatılmasına yönelik yaptığı değerlendirmede dosyayı üçüncü defa kapatma kararına itiraz edecek.

Mavi Marmara Mağdur Avukatları yaptıkları yazılı açıklamada, UCM Savcılığı’nın, Ön İnceleme Bürosu Hâkimleri ve Yüksek Mahkeme Hâkimlerinin soruşturmaya başlanması gerektiğine yönelik açık kararlarına rağmen hiçbir yeni gerekçe belirtmeksizin ve dosyadaki eksiklikler tamamlamaksızın soruşturmaya başlamama kararı verdiği hatırlatıldı. Söz konusu kararla bütün dünyanın gözleri önünde açıkça görüldüğü üzere savaş suçu niteliğindeki suçların yargılanmaması için adeta İsrail koruyuculuğu, savunuculuğu yapıldığı kaydedildi.

Uluslar arası Ceza Mahkemesi hukuka uygun davranmalı

UCM hâkimlerinin ise savcının dosyalara yaklaşımını eleştiren açıklamada, şöyle devam edildi, “Yüksek mahkemenin daha evvel yaptığı usûl duruşmasında da belirttiği üzere savcının soruşturmayı başlatmaması halinde mahkeme olarak soruşturmanın doğrudan açılmasına karar verme yetkisi bulunmaktadır. Mağdur avukatları olarak savcının bu kararına karşı itiraz yoluna başvurulacaktır. Uluslararası Ceza Mahkemesi, adaletin ve uluslar arası hukukun tesisi amacına hizmet etmeli ve kuruluş felsefesine uygun hareket etmelidir.

İnsanlığa karşı suçların örtülmesi mümkün değil

Dünyanın gözleri önünde sivil insanların katledildiği ve gerek insanî yardım boyutu gerekse olayın gerçekleşme şekli ile açıkça savaş suçu ve insanlığa karşı suç niteliğindeki suçların örtülmesi mümkün değildir. Vicdanlardaki adalet duygusunun gereği soruşturmanın bir an evvel başlatılması ve bu olayın faillerinin mahkemeye çıkarılmasıdır. UCM Savcısı, esasen bu suçları hiçbir şekilde ört bas edemeyeceği için gelinen noktada usûlü mazeretlerin arkasına sığınmaktadır. UCM hâkimlerinin de bu evrensel vicdanın sesine karşılık vereceği ve Filistin özelinde her türlü haksız fiilin cezalandırılacağı bir mahkeme sürecini başlatacağına inanıyoruz. Bu noktada gerekli bütün itirazlar yapılacak ve UCM süreci takip edilecektir”